صفقات معرض دبي للطيران 2023 تتجاوز 101 مليار دولار .. و 135 ألف زائر بزيادة 30%

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد معرض دبي للطيران دورة استثنائية قياسية، في نسخته الثامنة عشرة، وهي الأكبر في تاريخه منذ انطلاقته، في ضوء مجموعة كبيرة من الصفقات التي جرى الإعلان عنها وعززت مكانة المعرض وأهميته عالمياً على مستوى القطاع.

واستعرضت الدورة الـ18 من المعرض التزام قطاعات صناعة الطيران والفضاء والدفاع تجاه تحقيق النمو والتطور، فتجاوزت قيمة الصفقات التي انطلقت من دبي وتم إبرامها في المعرض 101 مليار دولار أمريكي، في حين رحبت هذه الدورة بأكثر من 135,000 زائر، وبنمو نسبته 30% في أعداد الزوار مقارنة بالنسخة الماضية، وحضور 148 دولة وأكثر من 1400 جهة عارضة، مثّلوا كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء من أنحاء العالم اجتمعوا في دبي لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع.

وشهدت الدورة التي أُقيمت في «دبي وورلد سنترال» مجموعة من الصفقات المهمة، ومن أبرزها صفقة لطيران الإمارات لشراء 95 طائرة إضافية ذات جسم عريض من طائرات بوينج 777-9 و777-8 و787 بقيمة 52 مليار دولار في اليوم الأول من فعاليات المعرض، وتأتي لدفع خطط نمو الشركة، كما سجلت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي لشراء 15 طائرة إضافية من طراز A350-900 في المعرض، كما أعلنت فلاي دبي شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر.

ووقعت الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 إلى أسطولها من الطائرات، وترسخ مذكرة التفاهم هذه مكانة الخطوط الجوية الإثيوبية أحد أبرز عملاء طراز A350 في أفريقيا. وأعلنت الشركة أيضاً التزامها طلب 11 طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر و20 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، مع إمكان شراء 15 طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر و21 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس إضافية.

وكشفت شركة طيران البلطيق، عن توقيعها صفقة لشراء 30 طائرة من طراز A220، لتصبح بذلك مالكة لأكبر أسطول من طائرات A220 في أوروبا.

وأعلن مجلس توازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والجهات الأمنية لزيادة القيمة عبر أنظمة الاستحواذ، توقيع عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة 23.06 مليار درهم. وشملت هذه العقود عقداً مع شركة «هالكون» لشراء ذخائر بقيمة 2.14 مليار درهم، وعقدين مع شركة انترناشونال جولدن جروب (IGG)، الأول بقيمة 338 مليون درهم لتقديم الدعم الفني للطائرات، والثاني لشراء محركات وقطع غيار للطائرات في دولة الإمارات بقيمة 13 مليون درهم.

وشهدت الدورة الثامنة عشرة لمعرض دبي للطيران تركيزاً أكبر على الفضاء والتقنيات المستقبلية، فكشفت وكالة الإمارات للفضاء في مشاركتها في المعرض عن الجدول الزمني لرحلة مركبة الفضاء الإماراتية MBR Explorer لاستكشاف حزام الكويكبات. وشملت الإعلانات الرئيسة الأخرى التي كُشف عنها في المعرض توقيع هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم مع «عنان»، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة التي تقود ثورة التحول في مجال النقل عبر خدمات التنقل الجوي المتقدم، كما أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغّلة للمطار الدولي الأكبر في العالم، شراكتها مع مركز انطلاق، منصة الابتكار الرائدة الداعمة للشركات الناشئة المتخصصة في مجالات السفر والسياحة والطيران في دبي.

وقال تيموثي هاوز العضو المنتدب لشركة «تارسوس» في منطقة الشرق الأوسط: «يعد معرض دبي للطيران لهذا العام واحداً من أبرز وأهم المعارض في القطاع، إذ شهدنا الكشف عن العديد من الابتكارات والإعلانات المهمة والتطور التكنولوجي المستدام، إضافة إلى الإعلان عن صفقات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار أمريكي. ووفرت الدورة الثامنة عشرة من المعرض لجميع الجهات المشاركة منصة عالمية لاستعراض المستقبل الواعد الذي ينتظر القطاع، فضلاً عن فرص النمو وإبرام الشراكات وتعزيز التعاون العالمي».

وأضاف: «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لدعمها الكبير معرض دبي للطيران بدورته الثامنة عشرة، وعلى ثقتها وتوجيهاتها الحكيمة التي رسخت من مكانة الإمارات إحدى أهم وأبرز الدول على مستوى العالم في مجال تطوير قطاع الطيران، إضافة إلى كونها وجهة عالمية لأعمال الابتكار والتطوير». وستقام الدورة المقبلة في سنة 2025 في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال (DWC).

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