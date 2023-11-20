«أبوظبي التجاري» يطرح سندات بـ750 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، أصدر سندات دائمة غير قابلة للاستدعاء بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5.5 أعوام.

وأوضحت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن البنك حدد العائد عند 8 %، وأنه قلصه عن السعر الإرشادي الأولي البالغ 8.625 % الذي حدده في وقت سابق من اليوم، وذلك بعد أن تجاوز الطلب 4 مليارات دولار.

وأشارت الوثيقة إلى أنه من المتوقع تسعير أداة رأس المال الإضافي من المستوى الأول المقومة بالدولار في وقت لاحق.

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