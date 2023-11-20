تعاون بين سوق دبي المالي وبورصة شنغهاي لتبسيط عمليات الإدراج بين السوقين

المصدر: البيان

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أعلن سوق دبي المالي, بورصة ناسداك دبي وبورصة شنغهاي للأوراق المالية، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في دبي والصين. وتمثل هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة علامة بارزة على مسار التعاون الدولي العابر للحدود.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين سوق دبي المالي, بورصة ناسداك دبي وبورصة شنغهاي للأوراق المالية إلى تسهيل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية بين السوقين. كما تفتح هذه الشراكة الباب أمام تطوير المنتجات المشتركة، وخاصة تلك المنتجات التي ترتبط بالسوقين معًا، مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلًا عن طرح المنتجات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي إطار العمل المشترك على تحقيق التناسق الاستراتيجي بين السوقين لتلبية الاحتياجات المتنامية لدى المساهمين فيهما، يخطط سوق دبي المالي وبورصة شنغهاي لتطوير وإطلاق المنتجات المرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تعريف الشركات والجهات المُصدِرة للسندات بمزايا الإدراج المزدوج وتمكينهم من الوصول إلى فرص النموّ في كلا السوقين.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تمثل مذكرة التفاهم الجديدة مع بورصة شنغهاي للأوراق المالية خطوة مهمة على طريق تمكين علاقاتنا الدولية وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية لتطوير أسواق رأس المال لدى الطرفين، كما تفتح هذه الشراكة الآفاق أمام استكشاف الفرص الجديدة، وتوسعة نطاق وصولنا إلى الأسواق حول العالم".

وأضاف: "في ظلّ التطورات التي يشهدها القطاع المالي الآن، يحظى التعاون الدولي بأهمية بالغة، ونهدف من خلاله إلى تقديم أفضل الممارسات والخبرات لدى الجانبين، وفتح آفاق جديدة للمشاركين في السوق وتعزيز نموّ أنظمتنا المالية."

قال كاي جيانكتشن، رئيس بورصة شنغهاي للأوراق المالية، "إن بورصة شنغهاي للأوراق المالية تسعد بتوقيع مذكرة تفاهم مع سوق دبي المالي وناسداك دبي لاستكشاف فرص التعاون وتبسيط عمليات الإدراج والتداول بين السوقين. كما تدعم هذه الشراكة فرص تطوير المنتجات المشتركة، وخاصة تلك المنتجات التي ترتبط بالسوقين معًا، مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلًا عن طرح المنتجات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. بتوجيه من الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، ستعمل بورصة شنغهاي للأوراق المالية بشكل وثيق لمواصلة استكشاف آلية تعاون متنوعة تُسهل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط."

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