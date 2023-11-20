غرفة تجارة دبي تستقطب 48,616 شركة جديدة خلال 9 أشهر بنمو 42.9%

المصدر: البيان

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حققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي انضمت لعضوية الغرفة في عام 2023، حيث شهدت الغرفة انضمام 48,616 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 42.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع 34,029 عضو جديد انضم إلى الغرفة في الفترة نفسها من عام 2022.

ويعكس هذا النمو الكبير الجاذبية الكبيرة التي تحظى بها دبي بين الشركات والمستثمرين على حد سواء، فضلاً عن سمعتها المتنامية كوجهةٍ عالمية رائدة للأعمال. كما تجلى ذلك في القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي التي وصلت إلى حوالي 210 مليار درهم، مع إصدار 544,538 شهادة منشأ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وخلال نفس الفترة تم إصدار واستقبال 3,209 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة مع 2,919 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة حوالي 1.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت قيمة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 123.6%.

وفي إطار تعليقه على أداء الغرفة الاستثنائي، قال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "إن ما تحقق من إنجازات في غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الثالث يدعو للفخر والاعتزاز ونحن سعداء بالتقدم الكبير الذي حققناه في تحسين بيئة الأعمال في دبي، ودعم مصالح مجتمع الأعمال، ومساعدة الأعضاء في تحقيق أهدافهم، وتحفيز سوق التصدير وإعادة التصدير. وباعتبارنا صوت مجتمع الأعمال في دبي وممثله، نؤكد التزامنا الراسخ بمساعدة أعضائنا على تحقيق طموحاتهم بالنمو في الإمارة.

وسنواصل التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بينما نستمر في جهودنا لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

وفي إطار مساعي غرفة تجارة دبي المستمرة لدعم مصالح مجتمع الأعمال، بلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي راجعتها الغرفة مع مجموعات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 94 تشريعاً، بينما وصل عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة إلى 103 قضايا.

ونظمت إدارة علاقات الأعمال في الغرفة أكثر من 180 اجتماعاً مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الحالي، شملت تنظيم 20 جلسة لمراجعة التشريعات القانونية بهدف خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي. كما نظمت الإدارة بنجاح 41 جمعية عمومية لمجموعات ومجالس الأعمال، في حين استفادت أكثر من 2,100 شركة من 24 ورشة عمل وفعالية وندوة افتراضية تم تنظيمها من قبل الإدارة. وعقدت الإدارة 103 اجتماعات مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية لبحث فرص خدمة

ودعم مجتمع الأعمال.

وفي إطار جهودها لتحقيق أولويتها الاستراتيجية بتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، أطلقت غرفة تجارة دبي "منصة قطاعات الأعمال"، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعمالهم.

ونجح مركز دبي للشركات العائلية الذي تم تأسيسه في شهر مايو لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، حيث أكمل المركز 30 زيارة لشركات عائلية، وأطلق برنامجين تعليميين لمستشاري وأعضاء الشركات العائلية مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، وشهد المركز خلال نفس الفترة، تسجيل 18 مستشاراً في برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين. ونظم مركز دبي للشركات العائلية ندوتين ضمن سلسلة الحوكمة بمشاركة ممثلين عن 62 شركة عائلية. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بتوفير أدوات وإصدارات تعليمية قابلة للتحميل إلكترونياً وتم تحميلها بالفعل 450 مرة خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر.

وتسعى غرفة تجارة دبي إلى تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسر للتواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية. ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي أكثر من 46 مجلس أعمال يغطي جنسيات المستثمرين، فيما يبلغ عدد مجموعات الأعمال في الغرفة 105 مجموعات أعمال تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

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