"فيرتيغلوب" تعلن عن تسليم أول شحنة في العالم من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

المصدر: وام

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أعلنت "فيرتيغلوب" الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي جلوبال"، اليوم عن تسليم أول شحنة من الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لمعيار اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون "ISCC PLUS"."، والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المصنع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر .

وسيتم استخدام الأمونيا لإنتاج رماد الصودا الصناعية الذي يولّد انبعاثات قريبة من الصفر، ويشكل المادة الخام الرئيسية المستخدمة في عملية إنتاج مسحوق الغسيل الذي تصنعه شركة "يونيليفر".

ويؤكد إنتاج وبيع أول شحنة من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، التزام "فيرتيغلوب" الراسخ بخفض الانبعاثات من عمليات الصناعة، وتنفيذ أجندتها للاستدامة، ودعم الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة.

وتم تسليم الشحنة التي تعد الأولى من نوعها في العالم إلى شركة "توتيكورين للكيماويات والأسمدة المحدودة" (TFL)، حيث سيتم استخدامها لإنتاج رماد الصودا لصالح شركة "هندوستان يونيليفر" (HUL) في الهند التابعة لمجموعة "يونيليفر".

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب وشركة "أو سي آي جلوبال" ، بهذه المناسبة، إن تسليم هذه الشحنة يعتبر خطوة مهمة لشركة ’فيرتيغلوب‘، وإنجاز جديد ضمن جهودها لإنتاج وتوريد الأمونيا المتجددة للعالم بما يعكس مساعيها المستمرة لتنفيذ خريطة طريق الهيدروجين الخاصة بها.

وأوضح أن الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بقدرات كبيرة على إزالة انبعاثات الكربون من القطاعات الصناعية والمساهمة في تحقيق الانتقال العالمي في قطاع الطاقة.

وأضاف : " باعتبارنا من الشركات الرائدة في إنتاج الأمونيا الخضراء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإننا نتطلع لمواصلة الاستفادة من منشآتنا المتطورة وبنيتنا التحتية المتكاملة للتوزيع العالمي لتعزيز قدرتنا على إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بما يلبي الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي المستدام، ويساهم في تقليل الأثر البيئي لعملياتنا".

يذكر أن "فيرتيغلوب" تعمل على تطوير العديد من المشاريع في مجال الاستدامة، بما يشمل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، بالشراكة مع "سكاتيك" النرويجية (Scatec)، و"أوراسكوم للإنشاءات"، و الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الصندوق السيادي المصري، حيث سيكون المشروع عند اكتماله قادراً على إنتاج ما يصل إلى 15 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر كمادة خام أولية تستخدم لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن سنوياً من الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في منشآت "فيرتيغلوب" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) في مصر.

كما تشمل مبادرات الشركة الأخرى منشاة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بقدرة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً في منطقة "تعزيز"، والمشروع التجريبي لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون في مصنع "فرتيل" في الإمارات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الإمارات.

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