«إنفستوبيا» توقع 8 اتفاقيات مع مؤسسات وطنية وعالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «إنفستوبيا» 8 اتفاقيات جديدة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وشملت الاتفاقيات الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات ومنتدى «سولت»، وإي أف جي كونسلتنغ، وإي أف جي هيرميس، وبنك ستاندرد تشارترد، واتحاد الصناعات الهندية، وسيتي بنك.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون والشراكة في تنظيم النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا 2024» في أبوظبي في 28 و29 فبراير المقبل، وكذلك إقامة الحوارات العالمية التي تقودها «إنفستوبيا» في السنة المقبلة ومن أبرزها فعالية «إنفستوبيا الإمارات - الهند» في دبي و«إنفستوبيا لندن» في مدينة لندن وفعالية «إنفستوبيا أوروبا» في مدينة ميلانو.

وقع الاتفاقيات من جانب وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجهات الشريكة، سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، ونها الهرمودي، مديرة مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، ورولا أبو منة، الرئيسة التنفيذية لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات، وشمسة الفلاسي الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي بنك – الإمارات، وماسيميليانو سولبيزي، مدير المنطقة بشركة إي أف جي كونسلتنغ، ومصطفى الشيتي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس الإمارات، وجون دارسي، العضو المنتدب لمنتدى «سولت»، وسي. إس. راغافان، الممثل الرئيس لاتحاد الصناعات الهندية بمنطقة الخليج.

وقال عبدالله بن طوق المري: «تسهم الاتفاقيات الجديدة في تعزيز رؤيتها ببناء جسور التعاون وإقامة الشراكات بصورة مستمرة مع المؤسسات الوطنية والعالمية، ودعم تحقيق أهدافها في تطوير منظومة عالمية للاستثمار، والإسهام في صوغ ملامح اقتصاد المستقبل، وتحفيز التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة»، مشيراً إلى أن هذه الشراكات ستدعم خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمعات الأعمال والحكومات، والتي سيتم طرحها ضمن جلسات وحوارات النسخة الثالثة لـ«إنفستوبيا».

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