«غرفة الشارقة» تُطلع رواد الأعمال على الفرص الواعدة بالمنطقة الشرقية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت جائزة الشارقة للتميز بالتعاون مع مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة حلقة نقاشية للشباب بعنوان «فرص واعدة... استثمار مشرق» استهدفت مناقشة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة وخصوصاً في المنطقة الشرقية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة لرواد الأعمال في المنطقة، وأبرز الاستراتيجيات المعززة لدور المشاريع الناشئة في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها.

وشهدت الحلقة التي عقدت بحضور محمد هلال، والدكتور سلطان الملا أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الريادية والراغبين في تأسيس مشاريعهم.

وتضمنت الحلقة النقاشية التي أدارها المذيع عمر أحمد من قناة الشرقية 6 محاور رئيسية قدمها رواد الأعمال حمد الشامسي مالك شركة حمد ستور، وطالب البلي مالك شركة الخليج العربي للغوص، وسلطان جمعوه مالك كافيه آنكور، وحمد الحوسني مالك مركز نفس للياقة البدنية، والذين استعرضوا عدداً من التجارب المميزة في مجالات مختلفة من مجتمع ريادة الأعمال في الإمارة والمناطق التابعة لها وأهم ميزاتها، وأوجه الدعم المتوفر في المنطقة الشرقية من قبل الحكومة ورجال الأعمال.

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