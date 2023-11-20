نمو اقتصاد دبي يخفض مخصصات البنوك 22 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بما يعادل 1.3 مليار درهم، بتراجع يقارب 22 %، بينما ارتفع صافي أرباحها بـ75.4 % إلى 30 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية. وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بـ22 % لتصل إلى 4.7 مليارات درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 6 مليارات درهم.

وسجل بنكا الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ38.3 % إلى 2.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة مع 4.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

الإمارات دبي الوطني

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً قياسية، بعد أن سجل نمواً بـ92 % في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الأشهر التسعة الأولى من 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بـ53.8 % لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 3.25 مليارات درهم.

وحقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بـ56 % لتصل إلى 1.65 مليار درهم .وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بـ307.8 % لتصل إلى 548.9 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 134.6 مليون درهم.

بنك المشرق

نمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بـ 122 % إلى 5.8 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بـ82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بـ27.5% لتصل إلى 341.3 مليون درهم.

دبي الإسلامي

سجل بنك دبي الإسلامي صافي ربح قدره 4.8 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع 17.6 %، ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة. وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ3.44 % إلى 1.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة مع 1.45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

دبي التجاري

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 46.4 % إلى 1.93 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة. ورفع البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ34.6 % إلى 899.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

القطاع المصرفي القوي

وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: «المخصصات المنخفضة للقروض المتعثرة مكنت البنوك من إدارة المخاطر الائتمانية والتحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، وهو مؤشر واضح على استقرار جودة القطاع المصرفي». وأضاف: «تقوم البنوك في دبي بالتصدي بشكل استباقي للحد من المخاطر من خلال تقليل مخصصاتها للقروض المتعثرة وضمان توفر تحوطات إضافية في النصف الثاني من عام 2023، فضلاً عن تحسين جودة الأصول من خلال خفض المخصصات للقروض المتعثرة». وأكد أن جودة الائتمان لأكبر 10 مقرضين في دولة الإمارات تحسنت منذ عام 2020، بفضل التعافي والتسوية وتحسن جودة الأصول وانتعاش سوق العقارات والنشاط الاقتصادي القوي.

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