«الأوراق المالية» تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين الكوادر الإماراتية في «صناعة الخدمات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، البرنامج التدريبي «رواد الأسواق المالية»، وذلك في إطار الرؤى المشتركة وجهودهم الحثيثة لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية بالدولة.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن حكومة دولة الإمارات تنظر إلى الشباب على أنهم أغلى ما تملك لبناء مستقبل الوطن وتعزيز ريادته، ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة على إطلاق برنامج رواد الأسواق المالية، الذي يعد باكورة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وصندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بهدف تأهيل الكوادر العلمية المواطنة وإعدادهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تركز دائماً على الوصول بخدمات صندوق الوطن إلى أكبر شريحة ممكنة من شباب الإمارات، سواء بشكل مباشر أو عبر التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية والخاصة في مبادرات وأنشطة مشتركة، لتأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن ودعمهم مادياً وفنياً، باعتبارهم قادة المستقبل وصنّاع نهضة هذا الوطن الغالي.

وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «نفخر بإطلاق برنامج رواد الأسواق المالية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن، والذي يأتي في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالقطاع المالي في الدولة».

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