«ملتقى رُوّاد» الثاني بالشارقة يحتفي بالشركاء والداعمين والمشاريع المتميزة 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى رُوّاد» لعام 2023، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بحضور حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

تضمنت فقرات الملتقى تكريم 66 شريكاً وجهة داعمة ومشاريع متميزة وشركات التوريد الفاعلة، كما شهدت التعريف بنتائج خدمات وأنشطة مؤسسة «رُوّاد» لعام 2022، وعرض عدد من قصص النجاح والتجارب الملهمة لمشاريع المؤسسة، وعقد جلسة نقاشية مفتوحة بين رواد الأعمال، بالإضافة إلى إبرام حزمة من الصفقات التجارية بين المشاريع ضمن مبادرة «تشبيك»، وإقامة معرض مصاحب مصغر لخدمات مشاريع مختارة وخدمات المراكز والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، وذلك في البهو الخارجي لموقع الفعالية.

لقاءات نوعية تثري الأعمال

وفي كلمته خلال فقرات الملتقى، أكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات النوعية كونها تمثل منصة فاعلة لمشاركة الأفكار الثرية ما بين رواد الأعمال والجهات الداعمة لهذا القطاع، ومناقشة أفضل التجارب والممارسات الريادية، إلى جانب تعزيز فرص تحقيق التكامل المنشود فيما بين المشاريع، والتعرف على أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها «رُوّاد» لأعضائها.

نتائج متصاعدة

وأشار المحمود إلى النمو الإيجابي في أعداد المشاريع المنضمة إلى عضوية «رُوّاد» خلال عام 2022، ومواصلة هذا النمو في العام الجاري، فضلاً عن استمرار منح الدفعات التمويلية للمزيد من هذه المشاريع، إلى جانب باقي خدمات التدريب والاستشارات المقدمة، وأيضاً ما تقدمه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات والمشتريات التي تحظى بها المشاريع.

دعم المشاريع مسؤولية وأمانة

وشدد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته على أن «دعم أبناء وبنات الوطن وتمكين مشاريعهم مسؤولية وأمانة ملقاة من قبل القيادة الرشيدة على عاتقنا جميعاً، وأن من الواجب مواصلة الالتزام بأدائها بكل اعتزاز وعلى أكمل وجه، لتبقى الريادة حية مشرعة من أوسع الأبواب، تستقبل الأفكار المبتكرة، وتحتضن ذوي الهمة والطموح، وتقف إلى جانبهم لينطلقوا ويؤسسوا مشاريعهم، وينقلوا أهدافهم في خدمة المجتمع إلى واقع ماثل للعيان»، معرباً عن افتخاره بنخبة المشاريع الأعضاء التي حقق أصحابها التميز وحافظوا على مستوى متصاعد من التطور والتنافسية، وأثبتوا أن الشارقة زاخرة بشبابها، وملهمة بطاقاتها.

حصاد 2022

وضمن أجندة الملتقى، شاهد الحضور عدداً من العروض المرئية شملت استعراض نتائج العام الماضي الذي شهد انضمام 224 مشروعاً جديداً لعضوية المؤسسة، وتجديد عضوية 262 مشروعاً لسنة ثانية أو ثالثة، وتمديدها لعدد 87 مشروعاً لسنة رابعة أو خامسة. وتضمنت النتائج أيضاً ارتفاع إجمالي الإعفاءات الحكومية المقدمة إلى 6.5 ملايين درهم، وبالمثل ارتفاع قيمة المشتريات الحكومية من أعضاء المؤسسة إلى 1.2 مليون درهم، ونمو المشاريع المنضمة لسجل نظام الموردين في الشارقة إلى 66 مشروعاً، فيما شهد العام الماضي منح 9 مشاريع جديدة موافقات تمويل بإجمالي 3.8 ملايين درهم في برنامجي التمويل المباشر وغير المباشر، فيما تم تقديم 82 استشارة، وإجراء 227 مقابلة، والتعامل مع 12900 مكالمة، وتنفيذ 133 زيارة ميدانية، و26 زيارة ترويجية، و35 زيارة ضمن مشروع تقييم وتصنيف المشاريع. كما شهدت مبادرة تشبيك إبرام 14 عقداً ما بين 18 مشروعاً، وتنفيذ 37 برنامجاً تدريبياً ودبلوماً مهنياً استفاد منها 703 مشاركين ومشاركات.

قصص ملهمة

كما استمتع الحضور في فقرة «ومضات ريادية» بمشاهدة فيلم إبداعي يوثق دور المشاريع الأعضاء بما لديها من شغف وإرادة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة وإحداث التغيير الإيجابي في حياة المجتمع وواقع الاقتصاد، تلا ذلك استعراض إحدى تجارب النجاح الملهمة التي تحققها المشاريع الأعضاء، حيث تحدث عبد العزيز المازمي حول رحلة نجاحه في مشروع (توب إكسبريس لخدمات التوصيل).

وفي فقرة (حكايتي باختصار)، انتقل الحضور إلى حوار مفتوح تحدث فيه عدد من رواد الأعمال بصورة موجزة للتعريف بمشاريعهم وخدماتها وكيفية انطلاقها والأفكار التي يرغبون في تحقيقها.

تكريم مستحق

وضمن فقرة التكريم، قام حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بتكريم 24 شريكاً استراتيجياً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية والوزارات ومؤسسات ومراكز دعم ريادة الأعمال وعدداً من شركات القطاع الخاص، كما تم تكريم القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، لتصدرها قائمة الجهات الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية من حيث قيمة العقود المبرمة مع المشاريع الأعضاء، كما تم تكريم 3 مشاريع فائزة ضمن مشروع التصنيف والتقييم هي مخازن الإضاءة، والشرق الأوسط لصناعة المعدات الدقيقة، وباري للياقة البدنية، إلى جانب تكريم 14 مشروعاً داعماً لمبادرة (من خير رُوّادنا) التي نظمتها المؤسسة في رمضان الماضي، بالإضافة إلى تكريم 6 جهات وأفراد في القطاع الإعلامي، وكل من سعيد غانم السويدي وفيصل جاسم المدفع عضوي لجنة تمويل المشاريع، وفي ختام الفقرة تم تكريم 15 جهة ضمن فئة شركات التوريد الفاعلة، قبل التقاط الصورة الجماعية مع المكرمين والحضور.

تعزيز الشراكات

وعلى هامش الملتقى، تم إبرام عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين مجموعة من المشاريع الأعضاء ضمن مشروع (تشبيك)، وهي القرم للعطلات، والمحترف لخدمات توصيل الطلبات، والفرصة لتوصيل الطلبات، والسمو لتنسيق الزهور، وميني ديلايت لخدمات الضيافة.

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