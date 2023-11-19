الإدراجات ترسخ جاذبية الأسهم الإماراتية عالمياً

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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رسخت أسواق المال المحلية مكانتها عالمياً وجهة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق المحلية والعالمية عبر زيادة الإدراجات الجديدة لتنويع الخيارات أمام المستثمرين في قطاعات واعدة استثمارياً وقادرة على منحهم أفضل العوائد المالية.

واستقبلت أسواق الأسهم المحلية 5 شركات جديدة منذ بداية 2023، في خطوة تساعد على زيادة عمق الأسواق وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية وقدرتها على استقطاب المزيد من الشرائح الجديدة من الأفراد والصناديق والمؤسسات.

وشهد سوق أبوظبي المالي 4 عمليات إدراج خلال العام الجاري، شملت «أدنوك للإمداد والخدمات» و«أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي و«إنفستكورب كابيتال» وفي سوق دبي تم إدراج «الأنصاري للخدمات المالية» ومن المقرر طرح 624 مليوناً و750 ألف سهم بقيمة اسمية 4 فلوس في الطرح، تمثل 24.99 % من الأسهم المصدرة في رأس مال «تاكسي دبي» 21 الجاري وأن يُغلق الاكتتاب في 28 من الشهر نفسه ومن المتوقع إتمام قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي خلال ديسمبر المقبل.

وترسخ الإدراجات الجديدة مكانة الأسواق المالية في الدولة واحداً من أهم أسواق المال والأعمال في العالم وتوفر فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما تمهد الطريق أمام الشركات المتنامية لبدء رحلتها في عالم أسواق المال.

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد نجاح الاكتتابات العامة حيث حظيت الاكتتابات بتغطية واسعة مع إقبال المستثمرين على الشراء ما يعكس ثقة المؤسسات والأفراد من داخل الدولة وأنحاء العالم في الشركات المقيدة في الأسواق المحلية.

وفي بداية أبريل الماضي تم إدراج «الأنصاري للخدمات المالية» كأول إدراج لشركة عائلية في سوق دبي ، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

ووفق رصد «البيان»، جمعت «الأنصاري» عبر الطرح الأولي 773 مليون درهم، واستقطب طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين وشريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات على حد سواء، حيث تجاوز الطلب الإجمالي 12.7 مليار درهم متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية.

وشهد طرح «أدنوك للإمداد والخدمات» طلباً استثنائياً واستقطب طلباً إجمالياً زاد عن 460 مليار درهم، وجمع طرح «بريسايت» ایه أي ھولدینغ بي ال سي عائدات إجمالية 1.822 مليار درهم، وسط مستويات طلب استثنائية من المستثمرين العاديين والمحترفين، مع بلوغ الطلب 94.9 مليار درهم.

وجاء الإدراج الخامس على أسهم «إنفستكورب كابيتال بي إل سي» في سوق أبوظبي، وبدء تداول المجموعة في 17 الجاري. وبلغت القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج 5.04 مليارات درهم (ما يعادل 1.37 مليار دولار)، بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 2.30 درهم للسهم.

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