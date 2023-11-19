«سند» تتعاون مع 33 شركة طيران عالمية للصيانة والإصلاح

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند» المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل أن «سند» تتعاون مع 28 شركة طيران عالمية، بالإضافة إلى 5 شركات دولية متخصصة في تصنيع محركات الطائرات.

وأوضح – في تصريحات خاصة لـ «البيان» – أن «سند» حققت نحو 2 مليار درهم زيادة في قيمة إجمالي العقود طويلة الأجل التي وقعتها المجموعة مع كبرى شركات صناعة محركات الطائرات التجارية هذا العام مقارنة بعام 2022، حيث تتجاوز قيمة العقود 30 مليار درهم مع نهاية 2023، وبنسبة زيادة تتجاوز 7% عن العام الماضي. وأضاف إن 90% من عائدات مجموعة سند من خارج دولة الإمارات، مشيراً إلى أن السوق الأمريكي أكبر سوق لنا، يليه السوق البريطاني.

خطط توسعية

وحول استراتيجية المجموعة وخططها التوسعية، قال: استراتيجية المجموعة التوسع في كل خطوط صيانة محركات الطائرات، نريد أن نكون في المقدمة من حيث منتجات الشركة ونتطلع إلى تأسيس كفاءات لمحركات جديدة.

وأوضح أن قطاع الطيران يشهد نسبة نمو تتجاوز 3.6% عالمياً، وتصل إلى 6% في منطقة الشرق الأوسط، والطلب على السفر يتزايد عالمياً واقترب من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19» ووصل إلى نحو 98.5% مقارنة بمستوى السفر قبل الأزمة، أما في منطقة الشرق الأوسط فتجاوزنا معدلات ما قبل «كوفيد 19». وأضاف إنه لابد أن نواكب التوسع في المنطقة ونحن نستهدف قطاع المطارات، لأن المنطقة سوف تشهد افتتاح العديد من المطارات الجديدة، وهناك مطارات قديمة سيتم تجديدها.

وتابع: مجموعة «سند» المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل يتجاوز عمرها اليوم 35 سنة، لدينا القدرة الصناعية والخبرات اللازمة، لدينا شبكة واسعة من الشركاء الدوليين، لدينا عدد كبير من العملاء حول العالم، ونحن نستهدف التوسع خارج دولة الإمارات، فهناك مناطق حول الإمارات يوجد بها طلب كبير على ما تمتلكه المجموعة من خبرات وخططنا التوسعية تركز على قطاع الطيران والمطارات، وتأسيس كيان صيانة عالمي ينطلق من الإمارات للمنطقة ثم إلى العالم.

100 مليون درهم

وأضاف منصور جناحي إن المجموعة افتتحت أخيراً مركز «سند» المعتمد لصيانة وإصلاح وعمرة محركات «ليب» كأول مركز لصيانة محركات الطائرات الموفرة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وأنجزت «سند» تحسينات كبيرة على منشآتها في أبوظبي باستثمارات تتجاوز 100 مليون درهم، حيث يوفر المركز الجديد صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع، كما يوفر قدرات وتقنيات متقدمة تدعم الشبكة العالمية لصيانة وإصلاح وعمرة محركات «ليب»، ويقدم المركز خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لأكثر من 450 محرك من طراز «ليب».

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند» أن المجموعة تستهدف تأسيس محطة متكاملة لصيانة محركات الطائرات، مشيراً إلى أن هناك بعض المكونات في محرك الطائرات يتم صيانتها خارج الإمارات، ونحن نريد أن يكون لدى الإمارات اعتماد ذاتي كامل ويتم صيانة محركات الطائرات داخل الدولة، ونكون محطة متكاملة لصيانة كل محركات الطائرات.

قصة نجاح

وحول مشاركة مجموعة «سند» في معرض دبي للطيران 2023، أكد منصور جناحي أن معرض دبي للطيران قصة نجاح إماراتية نفخر بها في منظومة الطيران العالمية، مشيراً إلى أن المعرض منصة عالمية وفرصة كبيرة لاستعراض ما لدينا من إمكانيات وإبرام الاتفاقيات.

وأضاف «إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، حيث نستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وننطلق من القاهرة وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خدمات صيانة وإصلاح وعمرة مجموعة متنوعة من محركات الطائرات التجارية ومكوناتها، وبموجب الاتفاقية، تلتزم سند ومصر للطيران بالمساهمة في التعاون، حيث توفر سند قدراتها التشغيلية والهندسية، في حين تساهم مصر للطيران بالكوادر العاملة والقدرات الفنية مع الاستفادة من منشآتها الحديثة في القاهرة.

ونستفيد من الكفاءة الفنية التي تتمتع بها مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، وبنيتها التحتية المتطورة وإمكاناتها الواسعة في خدمات صيانة وإصلاح وعمرة المحركات، سنشهد تحولاً كبيراً في الخدمات التي نقدمها لعملائنا في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا».

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