موسم الاحتفالات ينطلق بزخم في «فيليا»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا «فيليا» (Fi'lia) ضيوفه إلى خوض تجربة لا تُنسى لتناول مجموعة من أطباق المأكولات التي تم اختيارها بعناية فائقة، وذلك لفترة زمنية محدودة فقط.

فقد بات بإمكان روّاد هذا المطعم الفريد من نوعه، التمتع بالأجواء الاحتفالية التي لا حدود لها، من خلال تقديمه قائمة مأكولات خاصة بمناسبة الأعياد، مستوحاة من المطبخ الإيطالي العريق، بالإضافة إلى خيارات تناول أطباق «يوم الشكر»، ووجبات البرانش الفاخرة، وسط أجواء غنية بالترفيه الحي.

ويتميّز «فيليا» بتراسه الخارجي الذي يحتل موقعاً متميزاً في الطابق 70 من فندق وشقق إس إل إس دبي (SLS Dubai Hotel & Residences)، ويطلّ على أروع المناظر التي تزيّن أفق دبي، وهو ما يجعله مكاناً مثالياً للاحتفاء بموسم الشتاء.

تطوير

ويقع فندق وشقق إس إل إس دبي، الذي يتألف من 75 طابقاً، في منطقة «وسط المدينة»، وهو ما يجعله أحد أطول المباني الفندقية والسكنية في المنطقة، إذ يوفر رؤية لا تُضاهى على معالم المدينة بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى إطلالات رائعة على «برج خليفة» الشهير.

تم تطوير فندق «إس. إل. إس دبي»، بالتعاون مع شركة أيداس (Aedas) العالمية للهندسة المعمارية، وهو يضم 254 غرفة فندقية مُصممة بخبرة عريقة، على يد المصمم الشهير بول بيشوب، بالإضافة إلى 371 وحدة سكنية، و321 شقة فندقية.

يتميز أسلوب «إس. إل. إس دبي» بالنمط الراقي والفن المعاصر والخصائص الفريدة، وصيحات الموضة الأنيقة والتجهيزات الاستثنائية التي تعمّ أرجاء المكان بالكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز