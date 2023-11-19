10.7 مليارات رهوناً عقارية على 5800 وحدة سكنية بأبوظبي خلال 10 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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شهد السوق العقاري في أبوظبي رهن نحو 5800 وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المنقضية من العام الجاري متنوعة بين الشقق والفلل السكنية بأنواعها وبقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليارات درهم لتشكل نحو 48 % من إجمالي الرهون التي شهدها السوق العقاري منذ بداية العام.

وأوضحت بيانات حديثة لدائرة البلديات والنقل بالإمارة أن شهر أكتوبر قد شهد نشاطاً ملحوظاً، حيث قارب عدد الوحدات السكنية التي تم رهنها نحو 1000 وحدة عقارية سكنية بقيمة بلغت 1.4 مليار درهم.

ووفق مؤشرات الدائرة فإن السوق يشهد إقبالاً يواكب الانتشار الواضح للوحدات العقارية السكنية الجديدة في مناطق الجزر والضواحي الخارجية ومناطق التملك الحر كانت الدافع الأكبر لاستمرارية نشاط حركة الرهن العقاري السكني والرغبة في التمويل العقاري عن طريق المصارف وشركات التمويل ولا سيما في جزر بمقدمتها «السعديات» وجزيرة «ياس» التي تختص كل منهما بنحو 25 % من إجمالي الوحدات الجديدة تحت الإنشاء التي تم إدراجها بالسجل العقاري للإمارة تليهم جزيرة الريم إلى جانب مناطق مختلفة تشمل كلاً من جزيرة «رمحان» و«الريف» ومنطقة «الجرف» و«الشامخة»، وتعتبر تلك المناطق قبلة المشاريع العقارية في أبوظبي حالياً لتوفير أنماط مختلفة من العقارات متضمنة الفيلات والأبراج السكنية مع تعدد مستويات من رفاهية الوحدات وتباين الأسعار تنافسياً بين المطورين.

وأبان توزيع الوحدات المرهونة على مدار الأشهر العشرة بتركز الطلب من جانب السوق في قطاع الفلل والتاون هاوس والوحدات المشتركة بين النمطين لتسجل الحصة الأكبر بنحو 86 % من إجمالي قيمة الرهون العقارية للوحدات السكنية بتلك الفترة وبقيمة بلغت 9.2 مليارات درهم وذلك عن رهن 4406 وحدات ما بين الفلل والتاون هاوس شكلت بدورها حصة 76 % من إجمالي الوحدات السكنية المرهونة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

مقابل ذلك كانت للشقق السكنية بكل أشكالها بين العادية والدوبلكس حصة 14% من إجمالي حجم الرهون التي تمت منذ بداية العام بحوالي 1.4 مليار درهم واستحوذت الشقق على حصة بلغت 24% من عدد الوحدات السكنية المرهونة منذ بداية العام الجاري بحوالي 1411 شقة.

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