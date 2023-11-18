«جيتكس» تفتتح مبنى الطيران الخاص الجديد في مطار البطين

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت شركة «جيتكس» على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023 عن افتتاح مبناها الجديد للطيران الخاص في مطار البطين للطيران الخاص في قلب العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع موعد انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1.

وبعد الانتهاء من أعمال التحديث والترقية، يستفيد مبنى الطيران الخاص الجديد من المكانة المتميزة لمطار البطين للطيران الخاص، بصفته المطار الوحيد على مستوى المنطقة المخصص لإقلاع وهبوط الطائرات الخاصة.

ويضمن مطار البطين للطيران الخاص، الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة أبوظبي وارتباطه بكل الطرق الداخلية الرئيسية، للمسافرين سرعة وسهولة الوصول إلى الوجهات المالية والسياحية والترفيهية الرئيسية في أبوظبي.

وبفضل خدمة معاملات الهجرة والجوازات والجمارك المتوفرة مباشرة في الموقع، يضمن هذا المبنى للمسافرين تجربة سفر سريعة وسلسة عند مغادرة أبوظبي أو الوصول إليها على حد سواء.

وقال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جيتكس» للطيران الخاص: «يُعد افتتاح مبنى «جيتكس» للطيران الخاص في أبوظبي إنجازاً بارزاً، وتأكيداً على التزامنا بالتوسع والنمو على مستوى المنطقة».

تجدر الإشارة إلى أن مطار البطين للطيران الخاص هو واحد من خمسة مطارات تحت إدارة وتشغيل شركة «مطارات أبوظبي».

من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «مطارات أبوظبي»: «تسهم أعمال التحديث والترقية في مبنى كبار الشخصيات في مطار البطين للطيران الخاص في الارتقاء بالخدمات الفاخرة التي نقدمها للمسافرين عبر «مطارات أبوظبي»، ونؤكد التزامنا بتطوير أصولنا وتوفير خدمة بأعلى معايير الجودة والتميز لعملائنا».

وفي عام 2022، تم الانتهاء من أعمال التوسعة في مطار البطين للطيران الخاص، والتي تضمنت تجديد وتوسيع المدرج الحالي والبالغ طوله 3.2 كيلومترات لاستيعاب الطائرات ذات الجسم العريض، فضلاً عن ترقية أنظمة الإضاءة الأرضية وتحديث اللافتات والمساحات الخارجية، بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والامتثال والاعتمادات الدولية في هذا الخصوص. ويمكن أن تستوعب مرافق ساحة المطار والعنابر حيث مربض الطائرات ما يصل إلى 50 طائرة، مع توفير مجموعة واسعة من خدمات المناولة الأرضية.

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