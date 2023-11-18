«الرحلة الذكية» بمطارات دبي مشروع يختصر مراحل السفر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، أن مؤسسة مطارات دبي تعمل بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على مشروع «الرحلة الذكية»، الذي يستهدف زيادة انسيابية وسلاسة الحركة في مطار دبي الدولي، ويختصر رحلة السفر بالاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة النقل الجوي.

تقنيات بيومترية

وقال الجوكر في لقاء مع الصحافيين على هامش فعاليات معرض دبي للطيران: إن مشروع الرحلة الذكية، الذي تعمل عليه مطارات دبي يتضمن دمج مختلف مراحل السفر على أرض المطار في مرحلة واحدة، والتي تشمل إنهاء إجراءات السفر، واستكمال إجراءات الهجرة والصعود إلى الطائرات مباشرة عبر الاستفادة من أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه دون الحاجة إلى جواز السفر أو أي وثائق أخرى.

وقال: إن مطارات دبي تعمل بشكل متواصل على تعزيز تجربة السفر عبر مطار دبي، من خلال تنفيذ المبادرات المبتكرة، التي تمنح المسافرين، عبر مطار دبي الدولي تجارب سفر مميزة وسلسة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية على مستوى العالم، التي ستمكن المتعاملين من إنهاء إجراءات السفر في وقت قياسي.

عمل متواصل

وأوضح ماجد الجوكر أن العمل متواصل لتوفير ونشر مسارات بيومترية في مطار دبي الدولي، خلال الفترة المقبلة، ما يتيح تنقلاً سلساً عبر المطار، وأن الإجراءات المبتكرة التي سيتم اعتمادها ستحد من عمليات التحقق من المستندات، واختصار زمن الانتظار.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات متواصلة مع الشركاء الاستراتيجيين، لمواصلة العمل على تنفيذ هذه المبادرات المبتكرة، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي الذي يعد أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين ملتزم بتوفير تجارب سفر مميزة، عبر مختلف مرافق المطار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي أن المبادرات المبتكرة ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية لمطار دبي الدولي، وزيادة طاقته الاستيعابية من 100 مليون مسافر سنوياً حالياً إلى نحو 120 مليوناً، خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن مطار دبي الدولي يواصل باستمرار تسهيل وإنجاز إجراءات السفر بسلاسة، وفي وقت قياسي.

وأوضح أن مؤسسة مطارات دبي تنفذ العديد من المبادرات الخاصة بالاستدامة، حيث تهدف مبادرة إدارة النفايات، التي أطلقتها مطارات دبي إلى معالجة وإعادة استخدام 60 % من النفايات في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أنه يتم حالياً معالجة أو إعادة تدوير 40 % من إجمالي النفايات في مطار دبي الدولي، وأنه منذ عام 2019، أطلقت مطارات دبي العديد من المبادرات الخضراء، التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، بما يشمل تركيب ألواح الطاقة الشمسية من 15000 لوحة في مبنى المسافرين 2 في مطار دبي الدولي، والذي يعد الأكبر على مستوى جميع المطارات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: إن مطارات دبي نجحت في تحقيق إنجاز كبير في مسيرتهم نحو الاستدامة، من خلال الحصول على شهادة المستوى الثاني من برنامج اعتماد الكربون في المطارات التابع لـمجلس المطارات الدولي في عام 2016.

انتعاش السفر

وتوقع ماجد الجوكر استمرار النمو في حركة السفر عبر مطار دبي بوتيرة أكبر، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في ظل الأحداث والفعاليات، بما في ذلك معرض دبي للطيران ومؤتمر المناخ (كوب 28)، مشيراً إلى أن وتيرة الطلب على السفر من وإلى وعبر دبي تواصل تسجيل معدلات قوية، ونتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مؤسسة مطارات دبي رفعت وعدلت توقعاتها أكثر من مرة بناء على هذه المؤشرات.

وأضاف: إن جدول الرحلات الشتوي أظهر استمرار استقطاب مطارات دبي للمزيد من الشركات، ومع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر إلى دبي، مشيراً إلى أن 7 شركات طيران جديدة بدأت عملياتها في مطار دبي الدولي، خلال الفترة الأخيرة.

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