«إينوك» و«بي تي بيرتامينا» تعززان التعاون في قطاع الطيران العالمي

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مجموعة «إينوك»؛ الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»؛ شركة التجارة الفرعية القابضة التابعة لشركة «بي تي بيرتامينا» (بيرسيركو) المملوكة بالكامل لحكومة جمهورية إندونيسيا، بهدف استكشاف وتقييم فرص التعاون في عدد من المطارات الدولية، في خطوة تتماشى مع استراتيجية المجموعة للتوسع في الأسواق الدولية، ودعم أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.

وقعت مذكرة التفاهم على هامش معرض دبي للطيران وذلك من قبل برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة إينوك، وريفا يساهان، الرئيس المدير والرئيس التنفيذي لشركة «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»؛ وبحضور فريد البستكي، مدير إدارة قطاع الطيران في مجموعة إينوك؛ ويوسيب إسوادي، نائب الرئيس لأعمال وقود الطيران من شركة «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»؛ إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الشركتين.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا أن نتعاون مع «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»، وهو التعاون الثاني مع الشركة بهدف ترسيخ مكانتنا في قطاع خدمات الطيران وتعزيز مساعينا الرامية لتطوير الشراكات الاقتصادية على مستوى العالم».

من جانبه قال ريفا يساهان، الرئيس المدير والرئيس التنفيذي لشركة «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»: «من خلال تعاوننا اليوم نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، التي تتوافق مع المعايير الدولية، تماشياً مع رؤيتنا في أن نكون مزوداً لوقود الطائرات على مستوى عالمي مع شبكة عالمية متكاملة».

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