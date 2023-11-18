ذياب بن محمد يطّلع على مبادرات الشركات لتطوير قطاع الطيران

المصدر: دبي - وام

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زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، «معرض دبي للطيران» 2023.

وتفقد سموه عدداً من أجنحة الشركات، التي تعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجالات الطيران المدني والدفاع الجوي والصناعة الجوية.

دعم الجهود

وشملت جولة سموه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، ومن ضمنها مجموعة «إيدج» للتكنولوجيا المتقدمة، وشركة «مبادلة» للاستثمار، وشركة «كاليدوس»، حيث تبادل سموه الأحاديث مع ممثلي الشركات المحلية والإقليمية المشاركة، بشأن مبادراتهم ومشاريعهم الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم جهود تبني نهج الاستدامة في الصناعة الجوية.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وفيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

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