«إيدج» توسّع تعاونها مع 4 شركات عالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حفل اليوم الأخير من معرض دبي للطيران 2023 بنشاط ملحوظ لـ«إيدج»؛ المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث وسّعت تعاونها مع 4 شركات عالمية.

فقد أعلنت شركة «إي بي آي»، العمود الفقري للهندسة ضمن قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات، التابعة لـ«إيدج»، عن توقيعها خطاب نوايا مع «تاليس»، مجموعة التقنيات المتقدمة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والهوية الرقمية والأمن والطيران والفضاء والنقل، حيث ستسمح الاتفاقية لكلتا الشركتين باستكشاف فرص الشراء للقطع الصناعية، إضافة إلى الخدمات الهندسية، بشكل مشترك.

وستسعى شركة «إي بي آي» إلى توفير خدمات التصنيع الآلي الدقيق للقطع المعدنية، ودعم وظائف متعددة مثل التجميع ومعالجة الأسطح.

وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعت خلال المعرض في إطار مبادرة «تاليس» واسمها «وجهتك الإمارات» التي تهدف إلى تكوين بصمة صناعية من خلال تنمية الموردين المحليين لتلبية المتطلبات المحلية، واحتياجات التصدير من خلال مجموعة من الشهادات الدولية للتقنيات والقطع والخدمات.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»: تتطلع الشركة إلى هذه الشراكة مع مجموعة «تاليس»، حيث يسعدها تقديم خدماتها التصنيعية المتقدمة لتعزيز النطاق المحلي للتصنيع السيادي ضمن مبادرتها «وجهتك الإمارات». وباعتبارها مساهماً رئيسياً في قطاع الدفاع والفضاء والنفط والغاز بدولة الإمارات، تفخر «إي بي آي» بتوحيد جهودها مع مجموعة تاليس لتعزيز التزامها بالتميز والابتكار.

قطع ألمنيوم

كذلك أعلنت «إي بي آي» عن تعاقدها لإنتاج نماذج أولية من القطع المكونة من الألمنيوم ومكونات التجميع لحساب برنامج «Coyote» الذي تقوده شركة «رايثيون»، التابعة لمجموعة «آر تي إكس».

وضمن العقد الأول الذي منحته «رايثيون» لشركة «إي بي آي»، ستُزوّد الشركة كميات أولية من قطع الألمنيوم المُصنّعة آلياً ومكونات التجميع لطائرات «Coyote» الاعتراضية المضادة للطائرات المسيّرة، بما يشمل التصنيع والتصنيع الآلي المتطور والعمليات الخاصة ومعالجات الأسطح وضمان الجودة، والتجميع الفرعي للقطع وموادها.

وقال فهد المهيري، المدير العام لشركة «رايثيون الإمارات»: يسعدنا التعاون مع إي بي آي ضمن برنامج توطين «Coyote». وتتوافق تلك الشراكة مع التزامنا بمبادرة «اصنع في الإمارات» التي تدعم قطاع الصناعة في الإمارات. كلنا ثقة بأن قدرات التصنيع الدقيق التي تمتلكها «إي بي آي» ستؤدي دوراً محورياً على صعيد عملنا على «Coyote»، إلى جانب تحقيق هدف الإمارات المتمثل في توطيد دعائم وقدرات أهم القطاعات الصناعية.

ذخائر موجهة

كما وقعت «إيدج» وشركة «كالدس»، المزود الرائد للجيل التالي من الطائرات والأنظمة الجوية والأرضية في الإمارات، مذكرة تفاهم في معرض دبي للطيران لدمج حلول «إيدج» من الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز «B-250» ومنصات «كاليدوس» الأخرى.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»: نفخر بالعمل مع «كالدس» في هذه المبادرة التكاملية، وتوفير أسلحة ذكية عالية التقنية للمستخدمين النهائيين لطائرات «B-250». وستوفر هذه الفرصة مجموعة من الحلول الهجومية الدقيقة متعددة الاستخدامات، كما ستعزز قدرات «B-250» متعددة المهام. كما نتطلّع قدماً إلى تقديم طائرة هجومية خفيفة مسلحة ديناميكية ومتقدمة تم تصنيعها في الإمارات، إلى جانب تنمية آفاق التعاون مع «كالدس» في المستقبل.

من جانبه، قال خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «كالدس»: نفخر بالتعاون مع مجموعة «إيدج» فيما يخص دمج الأسلحة الذكية في الطائرة الهجومية الخفيفة المتقدمة من طراز «B-250»، والتي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل من قبل «كالدس»، الشركة الوطنية الإماراتية ومقرها أبوظبي، حيث تقدم الشركة حلولاً ومنتجات أرضية.

أسلحة

كما وقعت «إيدج» وشركة «روكيتسان» التركية التي تختص بتصميم وتطوير وتصنيع الصواريخ والقذائف والذخائر الموجهة والأسلحة، اتفاقية لاستكشاف الشراكات المحتملة في مجال الأسلحة الذكية.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»: يحدونا الفخر بالعمل مع «روكيتسان» واستكشاف الفرص ذات المنفعة المتبادلة لتطوير التقنيات المتقدمة. كما سنعمل بشكل وثيق على تحديد أي فرص جديدة من شأنها تعزيز الحلول الذكية. ومع تطور اتفاقيتنا المشتركة مع «روكيتسان» بهدف تطوير أنظمة وتقنيات الصواريخ المتقدمة، فإننا نتطلع إلى تسريع وتطوير مجموعة منتجاتنا من خلال التعاون المشترك والبناء.

وقال سينك أونين، نائب رئيس «روكيتسان»: أود في البداية أن أشير إلى اعتزاز فريق عمل «روكيتسان» بالتعاون والعمل مع «إيدج». ومن المتوقع أن تستكشف الجهود المشتركة بين «روكيتسان» و«إيدج» الفرص المتاحة في التطوير المشترك لتقنيات الأسلحة الذكية الجديدة والمتقدمة. ويُمثل إبرام الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بيننا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز