صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يفضّ شراكته مع شركة المروحيات الروسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية (الصندوق)؛ شركة استثمارية وطنية في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية للخروج من شراكتها مع شركة المروحيات الروسية وحل شركة AEROTER PTE LTD (التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها) المعنية بتطوير برامج طائرات الهليكوبتر VRT500 والطائرات من دون طيار VRT300.

وكان صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية قد أبرم في نوفمبر 2020 اتفاقية شراكة مع شركة المروحيات الروسية في سنغافورة من خلال شركة AEROTER PTE LTD لتطوير طائرة الهليكوبتر أحادية المحرك ثنائية المراوح VRT500 والطائرة من دون طيار ثنائية المراوح VRT300 والتي كان يتم تطويرها من خلال شركة VRT التابعة لها في موسكو.

وفي أعقاب الأزمة الدولية التي بدأت في مطلع 2022، توقف الصندوق عن أي استثمارات إضافية في روسيا تجنباً للعقوبات الدولية، كما بدأ مباحثات مع شركة المروحيات الروسية للخروج من الشراكة لاتاحة الإمكانية للصندوق بالاستمرار ببرنامج تطوير طائرات VRT500 بشكل مستقل في الإمارات.

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