«جامعة خليفة» و«كاتيك»الصينية تعززان الكفاءات في مجال الطيران

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران (كاتيك) عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس «مختبر كاتيك وجامعة خليفة المشترك» وتسهيل عملية تبادل الكفاءات من الطلبة والباحثين.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة ووانغ دونغهوا، المدير الإداري لقسم المبيعات في كاتيك، بحضور كوان زن، مدير أول للمشاريع وفيونا، مديرة أولى للمشاريع وزانغ جنيو، المندوب عن مكتب كاتيك الخليج.

وتهدف المذكرة أيضاً إلى تقييم مدى إمكانية التصدي المشترك للفرص في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا الطيران وجدوى ذلك ودعم برامج التعليم ذات الصلة.

وتعليقاً على التوقيع، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «يسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع كاتيك والتي ستساهم في تحفيز الأنشطة الأكاديمية التي تركز على برامج الطيران في جامعة خليفة لتحقيق المزيد من الابتكارات».

وأضاف إن تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة بين الطرفين سيؤدي إلى نتائج فعالة تحقق الفائدة لقطاعي الطيران والفضاء، كما سيعزز هذا التعاون استفادة الطلبة في مجال الطيران من خلال اكتساب المهارات الأساسية في مجالات متخصصة.

من جهته، قال وانغ دونغهوا: تعتبر كاتيك شركة صينية تمتلكها الصين وتكرس جهودها في تطوير نفسها لتكون وجهة تجارية تساهم في مشاركة الابتكارات والتكنولوجيات الصينية الخاصة بالطيران مع العالم وتحقيق السلام في العالم من خلال جهودها الخاصة. وأضاف تمثل شراكتنا مع جامعة خليفة فرصة مهمة للتطوير في الدولتين في المجالات التعليمية والبحثية في قطاع الطيران. وكشريك لدولة الإمارات في التعاونات الاستراتيجية، نفخر بهذه الشراكة الرائدة. ويسعى مختبر كاتيك وجامعة خليفة المشترك إلى دعم المشاريع البحثية التي يقوم بها الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية في مجال الطيران والرعاية المشتركة لمسابقات الطلبة الدولية في المجالات المرتبطة بالطيران، كما سيساهم في دعم المشاريع البحثية للطلبة والتي تشمل مشاريع التخرج.

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