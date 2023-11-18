شراكة استراتيجية بين «سند» و«مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «سند»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية»؛ إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، والرائدة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات ومكوّنات الطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1932.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة مجموعة متنوعة من محركّات الطائرات التجارية ومكوّناتها في القاهرة، مع التوسّع بنطاق خدماتها أيضاً لتحقيق تأثير إيجابي أوسع نطاقاً يشمل أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تشهد نمواً متسارعاً على هذا الصعيد.

وعلى هامش معرض دبي للطيران 2023 قام منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، والمهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران بالتوقيع رسمياً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تؤكد التزام سند الثابت بتطوير خدمات وقدرات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات في جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز