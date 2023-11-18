القائد العام لشرطة دبي بالوكالة يلتقي الطلبة المرشحين خلال معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، على هامش مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض دبي للطيران 2023، والمقام في مطار آل مكتوم الدولي، بمشاركة أكثر من 1400 جهة لعرض أحدث الابتكارات والإنجازات في مجال الطيران والمجالات الأمنية والشرطية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية ونظم الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامج «MENTOR»، برنامج مساعدي القائد العام الإشرافي على دورات الطلبة المرشحين والمرشحات 2023 - 2024.

واطلع الطلبة خلال زيارتهم معرض دبي للطيران على محتويات منصة شرطة دبي، الهادفة إلى إبراز تطور خدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمجتمعية، في واحد من أهم المعارض العالمية في مجال الطيران، وتعزيز سمعة دبي ومكانتها الريادية في العالم.

كما اطلعوا على خدمات شرطة دبي المعروضة في المنصة، ومنها تطبيق شرطة دبي الذكي، وجوائز القمة الشرطية العالمية 2024، ومراكز الشرطة الذكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز