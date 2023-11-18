وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور الأجنحة في اليوم الأخير للحدث

المصدر: دبي - وام

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قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة خلال اليوم الأخير من معرض دبي للطيران 2023 في دورته الـ18 والذي يقام في مطار آل مكتوم الدولي.

وزار معاليه خلال جولته عدداً من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض، من ضمنها جناح شركة (وكالة الإمارات للفضاء) وشركة (سندان) الوطنية والجناح الروسي.

كما زار خلال جولته جناح (القوات الجوية والدفاع الجوي) الإماراتي وجناح (شرطة أبوظبي) و(شرطة دبي) بالإضافة إلى جناح (البحث والإنقاذ).

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