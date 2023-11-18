مركز محمد بن راشد للفضاء يختتم مشاركته الناجحة في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح مشاركته في معرض دبي للطيران 2023، الذي أقيم في مطار ورلد دبي سنترال.

وشهدت منصة المركز طوال الأيام الخمسة زيارة عدد من أصحاب السمو وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب المهتمين والمستثمرين والمتخصصين بعالم الفضاء حول العالم.

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «نحن فخورون بنجاح مشاركتنا في معرض دبي للطيران 2023، الذي شكل منصة رائعة لتسليط الضوء على رؤيتنا وإنجازاتنا في مجال الفضاء. كمركز محمد بن راشد للفضاء، نلتزم بتعزيز قطاع الفضاء وتقديم إسهاماتنا في مجال الاستكشاف والتكنولوجيا الفضائية.

تشكل هذه المشاركة فرصة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتكنولوجيا الفضاء والاستكشاف. نحن ملتزمون بالاستمرار في تحفيز التطور وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز قدراتنا في ميدان الفضاء. شكراً للجميع الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث ودعمه، ونتطلع إلى مستقبل مليء بالإنجازات والتقدم في مجال الفضاء».

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