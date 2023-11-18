شرطة دبي تطلع زوار المعرض على أحدث ابتكاراتها 

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وقدمت للزوار عدداً من أحدث الحلول التقنية والابتكارات التكنولوجية في الخدمات الأمنية والجنائية والمرورية والمجتمعية، التي تقدمها لمجتمع دبي.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن المشاركة في معرض دبي للطيران 2023 تأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في سبيل استعراض الخدمات الأمنية والذكية، خاصة أن المعرض يشهد مشاركة من أكثر من 1400 جهة عارضة من مختلف دول العالم، يبحثون فرص تعزيز التعاون وعقد الشراكات، وصولاً إلى إيجاد حلول أكثر ابتكاراً وذكاء، تعزز جهود الاستدامة في مختلف المجالات.

من جانبه قال العميد دكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: إن هذه المشاركة تعزز جهود القيادة العامة لشرطة دبي في المشاركة في أبرز المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية، بهدف تعزيز فرص الوصول، والتعريف بخدمات وابتكارات شرطة دبي الأمنية والخدمية، لا سيما أن إمارة دبي تعد وجهة عالمية في مجال الأعمال والسياحة والاقتصاد.

تطبيق ذكي

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها تطبيقها على الهواتف الذكية، والذي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتوجهات حكومة دبي الذكية، ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالميا. ويقدم التطبيق باقة متميزة تشمل خدمات طورت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، والمتوفرة بـ 7 لغات معتمدة هي: (العربية، الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية)، ويحتوي التطبيق على مجموعة من الخصائص المميزة والفريدة من نوعها، والتي توفر للمتعامل تجربة استثنائية لما تتضمنه من برمجة طورتها شرطة دبي استناداً إلى أحدث المعايير العالمية في التصميم، من بينها تسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه.

مراكز SPS

كما قدمت المنصة عرضاً لخدمات مراكز الشرطة الذكية، وهي مراكز شرطة متكاملة ذاتية الخدمة تعمل دون تدخل بشري على مدار 24 ساعة، وتقدم 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية، يقدمها المركز دون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، والتيسير على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية، تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة، وبدون توقف.

كما تتضمن مشاريع مراكز الشرطة الذكية عدة نقاط خدمة ذاتية موزعة على نطاق إمارة دبي تقدم الخدمات بأسلوب (Drive thru) و (Walk thru).

جوائز القمة الشرطية

وقدمت المنصة نبذة حول جوائز القمة الشرطية العالمية 2024، والتي تستضيفها شرطة دبي بين 5 و 7 من شهر مارس المقبل، للاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم، للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.

وتحتفي الجوائز بـ10 فئات، تتمثل في جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في مجال علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، وجائزة أفضل تطبيق شرطي، وجائزة التميز في خدمة العملاء.

تقنيات وخدمات متطورة

كما عرضت شرطة دبي خلال أيام مشاركاتها، الطائرة العمودية من نوع «AW 139»، إيطالية الصنع، والتي تدعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، والمركبة ذاتية القيادة M02، وخدمات أنظمة الطائرات المسيرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال الموحد 901 لاستقبال استفسارات المتعاملين وأسئلتهم غير الطارئة، ومنصة الجرائم الإلكترونية e-Crime الخاصة بمكافحة جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، إلى جانب عرض سيارة «لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي»، التي ضمتها شرطة دبي إلى أسطول دورياتها الفارهة، بالتعاون مع شركة «لامبورغيني» دبي بمواصفاتها عالية الأداء.

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