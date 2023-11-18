«كولينز أيروسبيس» تعرض محرك طيران كهربائياً خلال «COP28»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم شركة «كولينز أيروسبيس» الأمريكية عرض محركها الكهربائي للطائرات في الإمارات خلال مؤتمر المناخ «COP28»، كمثال يوضح كيف يمكن لصناعة الطيران المشاركة في تعزيز الاستدامة العالمية.

وأكد طلال كامل، نائب رئيس تطوير الأعمال الدولية في شركة كولينز أيروسبيس، إحدى شركات «أر تي إكس»، أن الإمارات من الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط بالنسبة للشركة.

وقال في تصريح خلال المشاركة في معرض دبي للطيران: «يعتبر المعرض منصة مثالية ومهمة لتنمية الأعمال، وسينطوي على إعلان الشركة عن صفقات مهمة مع أكبر شركات الطيران في المنطقة». وأشار إلى أن الطائرات التي ينتجون ويختبرون المحرك لها هي بحجم مخصص من 19 إلى 50 راكباً، لافتاً إلى أن المسألة تبدأ بهذا الحجم وتتطور.

وأوضح أن تصنيع الطائرات الكهربائية يحتاج إلى نظام متكامل فأن تصنع طائرة قابلة للطيران ليست كل المسألة، مع وجود احتياجات أخرى كالصيانة والأدوات والتدريب للأشخاص والفنيين. وأشار إلى أن «COP28» مرحلة مهمة للعالم ولصناعة الطيران، للوصول إلى الحياد الكربوني في 2050.

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