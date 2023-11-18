«دبي المالي العالمي» يطلق مسابقة كأس العالم للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، إطلاق «كأس العالم للتكنولوجيا المالية»؛ المسابقة الأولى من نوعها عالمياً التي تستهدف رواد الشركات العالمية الناشئة الساعين إلى الانطلاق بطموحاتهم والحصول على تمويل للارتقاء بمستوى أعمالهم وتطويرها.

تم عقد المسابقة خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية والمُقام حالياً في مركز سنغافورة إكسبو للمؤتمرات والمعارض، وذلك ضمن جناح مركز دبي المالي العالمي.

وستحظى الشركات الناشئة التي تتأهل لنهائي مسابقة «كأس العالم للتكنولوجيا المالية»، والمقرر عقده خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي يومي 6 و7 مايو المقبل، بفرصة الفوز بتمويل مُجزٍ تصل قيمته إلى مليون دولار.

وتهدف المسابقة إلى استقطاب الشركات الناشئة المبتكرة لاستعراض حلولها أمام مجموعة من المستثمرين الملهمين وصُنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية. علاوةً على ذلك، ستسهم الجولة الأولى من هذه المسابقة في جذب المواهب والابتكارات من مختلف أنحاء العالم، مرسخةً مكانة دبي كوجهة مفضلة للقطاع المالي وقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: أحد محاور استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، تتمثل بمواصلة إيجاد سبل جديدة لتعزيز وتطوير منظومتنا الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية والابتكار التي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل والمواهب العالمية ورفد القطاع بأحدث البنى التحتية المادية والرقمية منها. وتعتبر مسابقة «كأس العالم للتكنولوجيا المالية» أحدث مبادراتنا في هذا الإطار، وتهدف إلى تشجيع التعاون عبر الحدود والتميز في الابتكار، والذي يعد عاملاً أساسياً نحو تسريع وتيرة التحول في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، بينما نواصل معاً رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

وبهدف استقطاب المشاركات من جميع أنحاء العالم، ستُجري المسابقة سلسلة من المنافسات الإقليمية المؤهلة عبر 10 مراكز أعمال رئيسية في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات داعمة لمنظومة الشركات المحلية الناشئة في تلك المناطق.

وستقوم لجنة تحكيم المسابقة، التي تتألف من أعضاء تحكيم متمرسين من خلفيات متنوعة، بتقييم المشاركات ووضع قائمة بالمتأهلين النهائيين بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، مثل الملف التعريفي للمؤسس، وجولات الاستثمار السابقة، وشراكات الأعمال، والعروض الترويجية لاستقطاب رأس المال الاستثماري.

وسيستفيد الفائزون في المنافسات الإقليمية المؤهلة من توجيهات وإرشادات نخبة من قادة القطاع المحليين، فضلاً عن اكتساب رؤى قيّمة حول القطاع من خلال التواصل مع أصحاب رأس المال الاستثماري وخبراء المجتمع. علاوةً على ذلك، سيتم منح جميع الفائزين في المسابقات الإقليمية مساحات لعرض ابتكاراتهم ضمن النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 8 آلاف مشارك.

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