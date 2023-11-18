سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في 5 أسابيع

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ0.64 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 8.4 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بنتائج الشركات والبنوك القوية في الربع الثالث لعام 2023، فضلاً عن عمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 667.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 675.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 16.7 %، وأمانات القابضة 16.5 %، والمزايا القابضة 7.9 %، وديوا 4.6 %، وسوق دبي المالي 4.4 %. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 430.5 مليون درهم، تلاه «أمانات القابضة» بسيولة 226.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 184.4 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.28 % إلى مستوى 9575.34 نقطة في 5 جلسات. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.14 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 498.2 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 406.46 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم ريسبونس بلس القابضة 12.9 %، والخليج اﻻستثمارية 12.6 %، وبرجيل القابضة 8.1 %، واﻻتحاد للتأمين 7 %، ورأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض 6.2 %، وزاد مجموعة أرام 4.7 %، وأمريكانا للمطاعم 4.2 %، والجرافات البحرية 3.4 %، وإي آند 2.3 %.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 6.4 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.551 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و675.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 6.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.8 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.76 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 99.9 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.25 % أو ما يعادل 10.02 نقاط، في جلسة أمس، مسجلاً 3994.54 نقطة، وهو أعلى مستوى في 5 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي ، ليربح السوق 3.8 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 675.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم الوطنية للتأمينات العامة 14.8 % بالحد الأقصى، والمزايا القابضة 7.9 %، وتكافل الإمارات 2.6 %، وأمانات القابضة 2.56 %، وزاد ديوا 2 %، وإمباور 1.7 %، والإمارات دبي الوطني 0.84 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 34.1 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 110.2 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 76 مليون درهم.

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