رئيس تنفيذي جديد لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عن تعيين ماثيو وايت رئيساً تنفيذياً جديداً لقيادة السُلطة خلال مرحلة توسعها المقبلة، وصولاً إلى إطلاق عمليات السوق بنطاقها الكامل خلال العام الجاري.

ويتمتع وايت بخبرة تخصصية واسعة في مجالات التكنولوجيا والثقة الرقمية، ويتميز بسجل يمتد لأكثر من 20 عاماً في الاستشارات العالمية، بما فيها منصبه الحالي كشريك في برايس ووتر هاوس كوبرز.

وسيحظى هذا الانتقال في القيادة بكل التسهيلات الضرورية على مدى الأشهر القادمة، حيث يُواصل هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي الحالي لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، تقديم الدعم الكامل إلى ماثيو وايت حتى يتولى مهامه الجديدة بكل كفاءة.

وقاد هينسون أورسر بنجاح إدارة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، حيث أشرف منذ اللحظات الأولى على تأسيس إطارها التنظيمي المتفرد. وسيشغل أورسر دوراً استشارياً ليواصل التزامه الراسخ تجاه سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، في خطوة تعكس مدى قوة التعاون الراسخ بين الطرفين.

وبدأ فريق الإدارة العُليا لسُلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية مرحلة الانتقال التشغيلي بهدف ضمان سلاسة العمليات والحفاظ على الاستقرار خلال الفترة الانتقالية. وسيضمن هذا الانتقال المدروس بعناية استقرار السُلطة وتسريع نموها خلال المراحل المقبلة.

ونجح ماثيو وايت في بناء مسيرة مهنية استثنائية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع التكنولوجيا. وقد أثرت قيادته بشكل إيجابي على العديد من التحولات التكنولوجية وجهود حماية الأصول الرقمية.

وبصفته رئيساً لفريق الأمن السيبراني والثقة الرقمية لدى برايس ووتر هاوس كوبرز، أشرف وايت على توسيع الفريق ليضم أكثر من 100 خبير متخصص، ولعب دوراً أساسياً في تأسيس سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. وتعكس المؤهلات الأكاديمية لدى ماثيو براعته الاستثنائية، لاسيما وأنّه تخرّج من كلية سلوان للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أوكسفورد.

وإلى جانب أدواره المؤسسية، برز وايت في الجانب الابتكاري وريادة الأعمال أيضاً، حيث شارك في تأسيس شركتين ناشئتين تحت اسم «ديسنت» و«كلوبي».

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