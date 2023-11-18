«الإمارات دبي الوطني» أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في الإمارات»، خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتميز 2023».

يأتي فوز البنك بهذه الجائزة تقديراً لنجاحه في تنمية مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية، والإطلاق السريع للمنتجات الخضراء، وتغيير الهيكلية الداخلية لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وعقد صفقات مستدامة بارزة.

وفي إطار التزامه طويل الأمد بالاستدامة أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً إطار عمل التمويل المستدام، الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وقادر على التكيف مع التغير المناخي. وتماشياً مع هذا الإطار حقق البنك نتائج قوية على صعيد تسهيلات التمويل المستدام، حيث خصص لها 12 مليار دولار في عام 2022، ليصل حجم محفظة التمويل المستدام في البنك إلى أكثر من 40 مليار دولار.

وكان دور البنك في تمويل الشركات تحديداً من الأسباب المهمة لفوزه بالجائزة، بما في ذلك اتفاقية للتمويل الأخضر بقيمة 500 مليون دولار، والمشاركة في إصدار أول صكوك خضراء في الإمارات.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يشكل الفوز بهذه الجائزة المرموقة لحظة فخر وإنجاز آخر يضاف إلى إنجازات بنك الإمارات دبي الوطني، بعد أدائنا المالي القياسي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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