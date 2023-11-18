«سندك» تبحث خطط إطلاق خدماتها الجديدة في 2024

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقد مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» اجتماعه الأول برئاسة فاطمة الجابري، رئيس مجلس إدارة «سندك». واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والاستعدادات لتنفيذ الخطط والإجراءات التشغيلية اللازمة لإطلاق خدمات «سندك» مطلع عام 2024، وضمان تعزيز فعالية عملياتها وتحقيق أهدافها في تمكين المستهلكين من الوصول السهل والسريع للخدمات المقدمة، والحرص على التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسلوك المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين بطريقة عادلة وفاعلة وسليمة من الناحية القانونية، وتعزيز وعي المستهلكين وفهمهم للأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوحدة.

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