أبوظبي الإسلامي يتصدر المصارف الإسلامية عالمياً في الخدمات الخاصة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم للخدمات المصرفية الخاصة من قبل مجلة «بروفيشينال ويلث» التابعة لصحيفة «فاينانشال تايمز». كما حصل على أفضل مصرف خاص في مجال خدمة المتعاملين في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل خدمات مصرفية خاصة في دولة الإمارات على المستوى المحلي. وقال الدكتور عامر العامري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة: فخورون بهذا التكريم الذي يشير إلى التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الخاصة ويعتبر إشادة قوية وانعكاساً واضحاً لالتزامنا في تقديم خدمات عالمية المستوى في إدارة الثروات الخاصة لمتعاملينا من مواطني الإمارات والمقيمين في الدولة.

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