تعاون بين «دو» و«سيسكو» لتوفير حلول تكنولوجيا الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع سيسكو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بهدف توفير منتجات «سيسكو» وخدماتها وحلولها المتطورة ضمن منصة السوق الرقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أطلقتها «دو»أخيراً.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: ستمكننا هذه الشراكة من تزويد عملائنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المتطورة التي تمكنهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التقنية لعملائنا وتحفيز الابتكار التكنولوجي والرقمي في الإمارات.

من جانبه قال محمد طنطاوي، المدير العام لقسم الاتصالات ومزودي الخدمات الإلكترونية في «سيسكو» بالمنطقة: يتيح لنا التعاون مع شريك موثوق ورائد على مستوى القطاع مثل «دو» لتوفير حلولنا المتطورة في السوق الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أطلقتها الشركة أخيراً ، توسيع نطاق الوصول إلى أحدث ابتكاراتنا.

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