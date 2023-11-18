ثاني الزيودي: نمو ملحوظ للعلاقات التجارية بين الإمارات وإسبانيا

المصدر: برشلونة - وام

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اجتمعت 600 شخصية بارزة في قطاعات الخدمات اللوجستية والشحن والموانئ وغيرها من القطاعات من إسبانيا ودول العالم في برشلونة للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء مجموعة نواتوم، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، التي أكملت عملية الاستحواذ على نواتوم لقيادة قطاع الخدمات اللوجستية في المجموعة في يونيو من هذا العام.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: يعد تحول «نواتوم» على مدى ستة عقود من شركة بحرية إلى مجموعة لوجستية عالمية قصة نجاح ملهمة. ويمثل اندماج «نواتوم» إضافة كبيرة للمحفظة العالمية لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث إنها تتمتع بخبرة واسعة لقيادة العمليات اللوجستية وتعزيز دور المجموعة كجسر محوري يربط الإمارات وأبوظبي بالعالم. وقد شهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وإسبانيا نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، وتعبر «نواتوم» ومجموعة موانئ أبوظبي عن الالتزام المشترك بين الدولتين لتطوير علاقاتهما الاقتصادية، وسنعمل معاً لإعادة تشكيل مستقبل تستمر فيه الدولتان في تحقيق الازدهار، وتبادل الخبرات، وبناء منصات للتعاون وتحقيق النمو الدائم والصداقة للأجيال القادمة».

وكانت مجموعة «نواتوم» قد تأسست في عام 1963 ببرشلونة تحت مسمى «ماريتيما دي ميديتيرانيو»، وقام بتمثيلها في الحفل رئيسها التنفيذي أنطونيو كامبوي، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة، وكبار المسؤولين التنفيذيين من حملة أسهمها، ووفد رفيع المستوى من مجموعة موانئ أبوظبي الذين رافقوا كبار الشخصيات والجمعيات الصناعية والمتعاملين والموردين والشخصيات الأخرى التي حضرت الاحتفال في متحف كاتالونيا الوطني للفنون.

وتم خلال الحفل تكريم المؤسسين، والرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين البارزين، الذين أسهمت إدارتهم في جعل مجموعة نواتوم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري.

وقال أنطونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة «نواتوم»: بدأت رحلتنا من وكالة نقل بحري في برشلونة بها موظفان اثنان، لنصبح اليوم متواجدين فعلياً في 27 دولة منتشرة في 4 قارات، ولدينا أكثر من 4200 موظف، محققين نمواً جغرافياً وفي أنشطتنا وأحجام أعمالنا. ولطالما حافظنا على نهجنا الذي ندير بها الشركة، والمتمثل في التركيز على متعاملينا، وتقديم الحلول لتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على علاقات وثيقة معهم.

وقال ألفارو رودريغيز دابينا، رئيس الشركة العامة للموانئ في الحكومة الإسبانية: «أنشأنا مجتمع موانئ استثنائياً مع عدد كبير من الوكلاء الذين يقدمون أنواعاً مختلفة من خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد. وتعد نواتوم أحد أبرز المؤثرين على مستوى الموانئ الإسبانية، حيث تمتلك شبكة دولية ومتعددة القطاعات، وتقدم خدمات لمجموعة واسعة من الصناعات مثل السيارات والبتروكيماويات والتعدين والأغذية الزراعية وغيرها. وتعد الثقة هي عامل النجاح للعمل معاً ومشاركة المسار نفسه بين الموانئ الإسبانية ونواتوم، لذلك فإن تعاوننا يزداد قوة يوماً بعد يوم».

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