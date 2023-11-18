منتدى الطاقة العالمي بدبي 5 ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي اعتزامه عقد «منتدى الطاقة العالمي» الثامن، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل في دبي.

ويجمع المنتدى صناع القرار في مجال السياسة الخارجية والقطاع، لوضع جدول أعمال قطاع الطاقة للعام المقبل، ودراسة الآثار الجيوسياسية والجيواقتصادية لقطاع الطاقة المتغير، وتقام الدورة الثامنة من «منتدى الطاقة العالمي» التابع للمجلس الأطلسي، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وقال كل من لاندون ديرينتس، مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي، والسفير ريتشارد مورنينغستار، الرئيس المؤسس لمركز الطاقة العالمي للشؤون الجيوسياسية وقضايا الطاقة الأوروبية: مع تصاعد الأوضاع الحالية يحتاج العالم إلى رؤية متماسكة من قادة قطاع الطاقة والمناخ، لضمان أن العالم يتجه نحو تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، وتعد استضافة منتدى الطاقة العالمي في مؤتمر الأطراف «كوب 28» فرصة فريدة لمعالجة الجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة على المسرح العالمي، ويسعدنا أن نقدم الحدث الرئيسي للمجلس الأطلسي إلى مؤتمر الأطراف فيما يجتمع العالم في دبي.

ويُعقد المنتدى على مدار 3 أيام كجزء ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، ويناقش المنتدى أربعة مواضيع رئيسية لمعالجة أهداف المناخ وأمن قطاع الطاقة وأولويات رئاسة مؤتمر الأطراف وهي: إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز والطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، والتقنيات الأساسية لإزالة الكربون، والآثار الجيوسياسية والاقتصادية لمنظومة قطاع الطاقة المتغير، وستتوفر المزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال والمتحدثين.

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