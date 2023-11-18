شراكة بين «أبوظبي لبناء السفن» و«أدنوك للإمداد والخدمات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة الرائدة في مجال تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن البحرية والتجارية والتابعة لمجموعة «إيدج»، أنها تعمل على بناء سفينتين بطول 28 متراً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي»، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وتسهم الطلبية الخاصة بهذه السفن في تعزيز العلاقة بين «أدنوك للإمداد والخدمات»، أكبر مزود خدمات لوجستية بحرية متكاملة لقطاع الطاقة في العالم، وشركة أبوظبي لبناء السفن في قطاع بناء السفن التجارية الذي يحظى بأهمية استراتيجية، مما سيعزز المساهمة في دعم القيمة الوطنية المضافة.

وتعمل كل واحدة من هذه السفن بمحركي ديزل مع محركي دفع Z-drive Azimuth، وهو ما يتيح لها تحقيق سرعة تصل إلى 12 عقدة مع قوة سحب تصل إلى 60 طناً. وتضم كل سفينة طاقماً مكوناً من ثمانية أفراد، وسيتم استخدامها بشكل رئيسي لمساعدة وقطر السفن في الميناء، وكذلك لمكافحة الحرائق والقطر الساحلي.

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