أحمد بن سعيد: معرض دبي للطيران جمع العالم لتشكيل المستقبل

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران حققت نجاحًا كبيرًا،

وأشاد سموه بالمنظمين والشركاء وجميع الجهات ذات العلاقة، الذين ساعدوا على تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات، المتمثلة في جمع العالم معاً لتشكيل المستقبل"، مؤكداً أن الحدث أتاح لزوار ومشاركي المعرض، فرصة التعرف على مدينة دبي المزدهرة والاطلاع على أحدث التقنيات. كما شهد عمليات تعاون حصرية في قطاعي الطيران والفضاء.

وقال سموه في تدوينات على موقع التواصل "إكس":" لقد حققت نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران نجاحًا كبيرًا. وهنا يطيب لي أن أشكر المنظمين وشركائنا وجميع الجهات ذات العلاقة، الذين ساعدوا مجدداً على تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثلة في جمع العالم معاً لتشكيل المستقبل".

وأضاف سموه:"قد أتاح هذا الحدث لزوار ومشاركي المعرض، فرصة التعرف على مدينة دبي المزدهرة والاطلاع على أحدث التقنيات. كما شهد عمليات تعاون حصرية في قطاعي الطيران والفضاء."

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