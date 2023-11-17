مؤسسة «كيندريل» العالمية تشيد بإسهامات الإمارات في مجال الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أشادت أونا بوليزي، الرئيس العالمي لشؤون الشركات في مؤسسة «كيندريل» العالمية، بإسهامات دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وقالت في بيان صحفي: إن دولة الإمارات تقوم بدورها في تنمية بيئة أكثر استدامة مع تقدمنا في العقد الحالي، وقد أظهرت الدولة التزامها بالتعاون العالمي، عبر إيجاد وتطبيق حلول مبتكرة للتحديات البيئية المعقدة. بالطبع يطول الحديث عن أي جهة ملتزمة بتحسين حياة موظفيها، عبر الحوكمة الصديقة للبيئة، وسيكون لهذا السلوك أثر إيجابي للأجيال القادمة.

وأضافت: لقد أصدرنا أول تقرير مستقل عن مواطنة الشركات، وفي أول عامين ركزنا على بناء هيكل الحوكمة الخاص بنا، بالإضافة إلى تطوير السياسات والبرامج، التي تحفز الناس، وتضمين أفضل الممارسات في عملياتنا وثقافتنا، وكما رأينا أن هذه الاستراتيجية تعمل عبر ثلاثة محاور، الأول هو البرامج البيئية، التي تركز على الحد من بصمتنا البيئية وإدارة سلسلة التوريد الخاصة بنا للتوافق مع المعايير العالمية، أما المحور الثاني فهو الناس والمجتمعات، ويركز على الثقافة، والمهارات، والشمول، والتنوع، وأخيراً هناك الثقة التي تركز على حوكمتنا وكيف نحسن النزاهة مع العملاء، والموظفين، والمستثمرين، والحكومات، والشركاء.

وأوضحت أن «كيندريل» بصفتها أكبر شركة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، تمتلك فرصة تقديم المساعدة لعملائها، بحيث تعمل على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

وأوضحت: بالطبع لا تقتصر الاستدامة على استخدام الطاقة والانبعاثات الكربونية، بل تتعدى إلى استخدام المياه، والنفايات، بما في ذلك الإلكترونية منها، والتنوع الحيوي، ويساعدنا برنامجنا للحوكمة على تنمية النزاهة والقيمة في مختلف تفاعلاتنا مع أصحاب المصلحة، كما أنه يوفر قيماً راسخة والتزاماً ملموساً بالتحسين. يعكس هذا البرنامج ثقافتنا المرتكزة على تمكين أصحاب الشركات وشركائنا، لتحقيق تأثير فوري ومستدام.

أما على صعيد نجاح المكونات الرئيسية لاستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة فإن أفضل طريقة لضمان الالتزام والنمو المناسبين هو جعل جهود البيئية والاجتماعية والحوكمة ركيزة للاستراتيجية الشاملة للشركة، وذلك بالتوازي مع تطور الأعمال نفسها. لقد ركزنا على تعزيز السياسات، والبرامج، والممارسات التي تحفز الناس على تجسيد استراتيجيتنا، كما أننا نضمّن أفضل ممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتنا وثقافتنا. وبضمان توافق عملياتنا التجارية مع النتائج الإيجابية للمجتمع والبيئة نطمح إلى الاستمرار في توسيع نطاق تأثير البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاص بنا مع تطور أعمالنا.

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