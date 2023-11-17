«نداء» تؤمن شبكة اتصالات فعالة لهيئة دبي للطيران المدني

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة دبي للطيران المدني، تستهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية بين الجانبين لتقديم الاستشارات اللازمة لتحليل وتقييم كفاءة التقنيات، التي من شأنها الارتقاء بمستوى عمليات وخدمات هيئة دبي للطيران المدني.

جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض دبي للطيران 2023، من جانب منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، ومحمد عبدالله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، وسيعمل الجانبان بموجب مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ أهداف المذكرة والتعاون في تسهيل الحصول على الخدمات ووضع الخطط وآليات التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب التعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والمعارض والبرامج التطوعية والتدريبية المشتركة.

وقال منصور بوعصيبه: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع هيئة دبي للطيران المدني، والتي تأتي في إطار حرصنا على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في دبي، بما يحقق طموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة والهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان دبي وزوارها، وترسيخ مكانة الإمارة وريادتها على مستوى العالم».

وأشار بوعصيبه إلى أن مذكرة التفاهم ستركز على تأمين شبكة اتصالات موثوقة وفعالة لهيئة دبي للطيران المدني وتنظيم دورات وورش تدريبية لفرق العمل التابعة لهيئة دبي للطيران المدني حول طرق استخدام أجهزة وأنظمة الاتصالات المتخصصة، التي تقدمها «نداء»، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة ودعم رؤيتها نحو مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتعزيز أداء عملياتها وخدماتها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وستقدم «نداء» بموجب مذكرة التفاهم تحديثات منتظمة حول أحدث المستجدات التقنية على أنظمة شبكتها للاتصالات المتخصصة للعمليات الحيوية والأزمات والكوارث، إضافة إلى تقديم الحلول والاستشارات حول جودة التغطية الخارجية والداخلية بالمنشآت العامة والحيوية، وغيرها من المواقع الاستراتيجية والمهمة في إمارة دبي.

وستعمل الفرق المتخصصة في «نداء» على تضمين هيئة دبي للطيران المدني في خطط المشاريع المستقبلية للخدمات ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة والاستجابة في أوقات الطوارئ، إلى جانب ضمان ترقية النظام الخاص بشبكة اتصالات «نداء»، وتقديم الدعم التقني للشبكة على مدار 24 ساعة، لضمان استمرارية الأعمال.

ومن جانبه أعرب محمد عبدالله أهلي عن سعادته وفريق العمل في هيئة دبي للطيران المدني بتوقيع مذكرة التفاهم مع «نداء»، لافتاً إلى أهمية مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الوطنية، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى إثراء تجارب المقيمين والزوار في إمارة دبي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وخططها المستقبلية.

وأوضح أهلي أن هيئة دبي للطيران المدني تحرص على البقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي، من خلال مواكبة أحدث التطورات في مجال الاتصالات الآمنة والمتخصصة لتحسين معايير السلامة، وتعزيز سرعة الاستجابة في أوقات الطوارئ، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى توفير شبكة اتصال موثوقة وفعالة للهيئة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل هيئة دبي للطيران المدني على استخدام شبكة اتصالات «نداء» كمشغل اتصالات أساسي لعمليات هيئة دبي للطيران المدني، إضافة إلى إخطار فرق العمل في «نداء» حول آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات والاختبارات والتجارب الميدانية، التي تجريها الهيئة.

وستتعاون هيئة دبي للطيران المدني مع «نداء» في العديد من المشاريع المشتركة، إلى جانب تضمين «نداء» في خطط المشاريع المستقبلية، لتكون على استعداد تام للقيام بدراسة نطاق التغطية الخارجية إن لزم الأمر.

وسيعمل الجانبان أيضاً على تنظيم ورش عمل توعوية حول المعايير الأمنية والفنية والأنظمة الذكية الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني، كما ستعمل الفرق المتخصصة في كلا الجانبين على تبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مختلف مجالات الدعم لدى هيئة دبي للطيران المدني، وسيتم تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الجانبين، وذلك من خلال إقامة ندوات ومحاضرات ودورات وورش عمل تثقيفية.

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