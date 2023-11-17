القمة العالمية للصناعة والتصنيع تنظم جولة ترويجية في إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، جولة ترويجية في إيطاليا، بمشاركة مجموعة من كبار مسؤولي القطاعين العام والخاص من الإمارات وإيطاليا لمناقشة دور الهيدروجين الأخضر في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المنطقة. يأتي ذلك في إطار استعداداتها للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وشهدت الجولة الترويجية، التي عقدت بالتعاون مع مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، تحت عنوان «الهيدروجين الأخضر ودوره في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة»، وفي إطار سلسلة جولات القمة العالمية للصناعة والتصنيع الترويجية، مباحثات حول أبرز الحلول المبتكرة والشراكات والمبادرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، كما تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين والتغير المناخي، وسلطت الضوء على جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات لرفع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

استراتيجية

وألقى المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، كلمة رئيسية عبر الإنترنت سلط فيها الضوء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وأبرز العوامل الدافعة لجهود تسريع إنتاج الهيدروجين العالمي، بما في ذلك وضع إطار تنظيمي قوي، وتجهيز البنية التحتية، وتخصيص الاستثمارات والميزانيات اللازمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين البحث والتطوير، وتعزيز الابتكار والتعاون العالمي.

وقال: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه دعوة مفتوحة للمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال في منطقة شمال البحر الأدرياتيكي للحضور والاطلاع بشكل مباشر على الإنجازات التي حققناها في الإمارات، والتعرف على الفرص المتاحة والبيئة الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والفرص المحتملة لاقتصاد الهيدروجين، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع إنتاج الهيدروجين إلا أن مستويات الطلب العالمي تتعاظم، ونحن قادرون على تجاوز هذه التحديات، فبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، باتت الإمارات تتمتع بسجل حافل من الإنجازات. لذا أدعوكم إلى الإمارات لاغتنام الفرص الاستثمارية المميزة.

دور محوري

وقدم ناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى إيطاليا، كلمة رئيسية عبر الإنترنت، سلط فيها الضوء على الدور المحوري لمؤتمر «كوب 28» في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال حشد الجهود العالمية لتحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون لدعم العمل المناخي، وقال: من خلال رؤية مشتركة بضرورة تعزيز التعاون العالمي لدعم جهود العمل من أجل المناخ وبناء مستقبل مستدام، وضعت كل من الإمارات وإيطاليا أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في نشر واستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية الخضراء، والالتزام بتطوير اقتصاد مستدام قائم على الهيدروجين الأخضر.

وأضاف: أسعد بمشاركتي في هذه الجولة الترويجية التي تنظمها العالمية للصناعة والتصنيع، خصوصاً أنها تأتي قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر «كوب 28»، وتناقش سبل تعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودور التكنولوجيا والسياسات والمعايير في تمكين اقتصاد الهيدروجين.

التزام

وقال نمير حوراني، المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تجسد القمة التزام الإمارات بصياغة مستقبل مستدام للقطاع الصناعي العالمي، حيث أسهمت القمة، ومنذ إنشائها في عام 2016، في حشد الجهود العالمية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

ويسعدنا أن نعود مجدداً إلى تريستي لعقد جولتنا الترويجية، ومناقشة الدور المحوري للهيدروجين الأخضر في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي.

تم عقد الجولة الترويجية في تريستي ضمن فعاليات أسبوع الهيدروجين في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، والذي عقد في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023.

وتمثل الجولة الترويجية في تريستي خطوة جديدة على الجهود الحثيثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، وتأكيد التزام كل من الإمارات وإيطاليا ببناء مستقبل صناعي متقدم وأكثر استدامة.

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