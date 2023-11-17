«تريندز» يطلق مبادرة «صنَّاع المحتوى البحثي» خلال الكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مبادرة «صناع المحتوى البحثي»، والتي تهدف إلى تشكيل نموذج يعزز ويشجع على البحث العلمي، وإيجاد جيل قادر ومتمكن باعتبارهم أمل المستقبل وقادته، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي اختتمت، أمس.

حضر الإطلاق محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، وجمع إعلامي كبير.

وتقوم رؤية المبادرة على أن يكون مركز تريندز للبحوث والاستشارات رائداً في المجال البحثي، وصوتاً للمعرفة، يدعم أقلام الشباب في هذا المجال، ويتشكل فريق المبادرة من 10 باحثين مؤهلين من «تريندز»، 5 شباب، و5 شابات، متخصصين في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن مبادرة «صناع المحتوى البحثي» ستوفر منصات خاصة لكل أعضائها؛ بهدف توسيع رقعة البحث العلمي، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتطورة المعروضة في الكونغرس العالمي للإعلام، إذ يشكل الحدث محطة مهمة للتعرف على التكنولوجيا وعمليات التطور في العمل الإعلامي.

وقد أعلن محمد جلال الريسي، عبر حلقة بودكاست لـ«تريندز» بالتعاون مع ديوان الملا، توصيات الدورة الثانية، والتي تركزت حول ضرورة تمكين الشباب في مجال الإعلام، والاستفادة من التقنيات الحديثة بكل أبعادها، إضافة إلى أهمية التركيز على قضايا الاستدامة والمناخ في ضوء استضافة دولة الإمارات «COP28»، والعمل على توسيع المشاركات في الدورات المقبلة، وبناء شراكات جديدة.

وأثنى الريسي على مشاركة «تريندز» وجهوده المتميزة، خلال هذه الدورة، بما أسهم في نجاح أعمال الكونغرس وتحقيق أهدافه.

من جهة أخرى نظم مركز «تريندز» جلسة نقاشية بعنوان «القوة التحويلية للرياضة: الألعاب الرياضية وتأثيرها في العالم» في جناحه بالكونغرس، أدارها الباحث سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات في «تريندز»، وشارك فيها يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، والباحثة وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في «تريندز»، رئيسة اللجنة الرياضية.

وأكد سلطان الربيعي أن الرياضة لها قوة تحويلية كبيرة في العالم، حيث يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي لغة عالمية تتحدث بلا حدود، وقوة تجمع الثقافات وتكسر الحواجز.

من جهته أكد يعقوب السعدي أن الرياضة قوة تحويلية في العالم، ولها دور مهم في التنمية المستدامة وبناء السلام، وتسهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات المختلفة.

تعزيز

بدورها قالت وردة المنهالي: إن دولة الإمارات تمتلك إمكانات قوية لتعزيز الدبلوماسية الرياضية، من خلال مجموعة من العوامل، منها وجود العديد من الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع الرياضي، وامتلاك بنية تحتية رياضية متطورة، وهذه الإمكانات تعزز من قوة الدبلوماسية الرياضية الإماراتية، والتي تسهم في إنشاء وتعزيز جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الدول والشعوب، وتعزيز التعاون الدولي، وتحسين صورة الدولة عالمياً.

وفي ختام الجلسة شدد المشاركون على أهمية دور الرياضة في بناء عالم أفضل.

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