«أوربان كومباني» تتوفع 9.7 % نمواً سنوياً لسوق الخدمات المنزلية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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توقع نيتيش أغاروال، الرئيس الإقليمي لـ«أوربان كومباني» في منطقة الشرق الأوسط، نمو سوق الخدمات المنزلية في الإمارات بنسبة 9.7% سنوياً حتى عام 2026، كما توقع نمواً بمعدل 10 أضعاف في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أغاروال في بيان إنه من المتوقع أن يصل سوق الخدمات المنزلية العالمية حسب الطلب عبر الإنترنت إلى 4.1 تريليونات دولار بحلول عام 2027، مع قيام المزيد من مقدمي الخدمات والمنصات بتقديم خدمات مستدامة قابلة للتكيّف والتطوير وتوفر الراحة للعملاء.

وأشار إلى أن «أوربان كومباني» انطلقت في سوق الشرق الأوسط من الإمارات في عام 2018. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، التزمنا بتقديم خدمة متميزة إلى أقصى حد لعملائنا كقاعدة ومبدأ توجيهي لكافة عملياتنا. وقد انطلقنا من دبي بالتحديد بسبب الإمكانات الهائلة التي رأيناها في هذا السوق.

وأضاف أننا حالياً أكبر منصة للخدمات المنزلية المدعومة بالتكنولوجيا والمنصة الأعلى تصنيفاً في قارة آسيا، مع شبكة من الشركاء تضم 32 ألف متخصص تم اختيارهم بمنتهى العناية.

وتابع: يعود نجاح «أوربان كومباني» في الإمارات إلى منهجيتنا متعددة الجوانب، حيث نعطي الأولوية للتركيز على العملاء قبل كل شيء. ولقد استفدنا من المعدل الهائل لانتشار الإنترنت في الإمارات، والذي يبلغ 99%، لتكوين فهم عميق للمشهد الاستهلاكي المحلي، مما يسمح لنا بضبط خدماتنا ومواءمتها لمتطلبات المستهلكين لاستقطاب أكبر عدد منهم.

وقال: شكلت منظومة الخدمات في الإمارات، المليئة بمقدمي الخدمات المنظمين وغير المنظمين، تحدّياً فريداً لنا. وتشير توقعات النمو لقطاع الخدمات المنزلية حسب الطلب إلى نمو بنسبة 9.7% بحلول 2026، خاصة بالنسبة للمنصات الرقمية مثل منصاتنا.

وأضاف: لقد أدى استخدامنا الاستراتيجي للتكنولوجيا إلى تغيير مشهد الخدمات عند الطلب، وأتاح لنا تحسين جودة خدماتنا باستمرار مع ضمان القدرة على تحمل التكاليف، وهو ما يعد مفتاحاً رئيسياً للاحتفاظ بالعملاء في هذا السوق.

علاوة على ذلك، نركز في «أوربان كومباني» بشكل كبير على التدريب، آخذين في الاعتبار أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى أن إعادة تدريب نصف القوى العاملة العالمية لصقل مهاراتهم قد يصبح أمراً لا مفر منه بحلول عام 2025.

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