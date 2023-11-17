طلب قوي على محركات وخدمات «جي أي يروسبيس» في معرض دبي للطيران 2023

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «جي أي يروسبيس» GE Aerospace، الشركة العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 بنجاح كبير مع توقيعها طلبيات استراتيجية عدة لشراء المحركات وتقديم الخدمات. وقد سلط هذا الحدث الضوء على الدور المحوري لقطاع الطيران الإقليمي في سياق النمو الاقتصادي الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال لورانس كولب جونيور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك والرئيس التنفيذي لشركة «جي أي يروسبيس»: «كان أسبوعاً حافلاً بالنسبة لشركة «جي أي يروسبيس» وشركائنا في معرض دبي للطيران 2023، فقد وقعنا طلبيات لشراء أكثر من 450 محركاً بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات الخدمات. وتلعب شركات الطيران الإقليمية دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة، ونحن فخورون بالشراكة معهم لبلورة مستقبل الطيران».

ولتعزيز علاقاتها مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران، انضمت «جي أي يروسبيس» إلى أكثر من 1400 شركة عارضة من 95 دولة للمشاركة في معرض دبي للطيران 2023، وأعلنت عن توقيع طلبيات شراء كبيرة لمحركات الطائرات ذات الهيكل العريض والضيق. ويشمل ذلك 202 محرك من طراز GE9X لشركة طيران الإمارات، و8 محركات GEnx مع قطع الغيار لشركة «تاغ أنغولا إيرلاينز»، و4 محركات GEnx لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، و240 محرك CFM LEAP لشركة العربية للطيران. كما وقعت الناقلتان الإقليميتان «فلاي دبي» و«اير كايرو» اتفاقيات خدمات طويلة الأجل مع «جي أي يروسبيس» لدعم تشغيل وصيانة أسطوليهما.

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