ختام ناجح للنسخة الأولى من منتدى «سيدات أعمال الإمارات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بنجاح النسخة الأولى من منتدى «سيدات أعمال الإمارات»، والذي شهد حضوراً لافتاً وتفاعلاً استثنائياً بين مجتمع سيدات الأعمال في الإمارات وتمكن من تحقيق كافة المستهدفات.

وأسهم المنتدى، الذي عقد في مبنى غرفة أبوظبي مؤخراً، في تعزيز جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي لتصل إلى مجتمع سيدات الأعمال في مختلف أنحاء الإمارات.

وشهد المنتدى الذي عقد ولأول مرة تحت شعار «كيف تنمو الأعمال في ظل الاقتصاد المستدام»، وبالتعاون مع كل «مجلس سيدات أعمال دبي» و«مجلس سيدات أعمال الشارقة» والغرفة التجارية الفرنسية في الإمارات تحت مبادرة لجنة تمكين المرأة، ومصرف الإمارات للتنمية، مشاركة بارزة من سيدات الأعمال.

وأكدت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، خلال كلمتها أن الإمارات تُقدر مساهمات المرأة الإيجابية والفاعلة وتدرك منذ زمن بعيد دورها البارز في المجتمع الإماراتي، فيما يتجسد هذا النهج من خلال المبادرات الحكومية الرائدة والرامية إلى تمكين المرأة في قطاع الأعمال والمجتمع، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية الداعمة للمرأة، والتي أتاحت الكثير من الفرص الاستثنائية، وأدت إلى نمو حاضنات الأعمال، ووفرت بيئة عمل محفزة للسيدات في الدولة، فضلاً عن منحها الفرصة لدخول مجتمع الأعمال بثقة وعزيمة وإصرار.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة إن تنظيم المنتدى ينطوي على رفع المعايير التنظيمية والتنسيقية لمجالس سيدات الأعمال الإماراتيات بكل ما يعنيه ذلك من دعم وتشجيع وتمكين لكل سيدة تعمل في مجال ريادة الأعمال أو تطمح إلى دخول المجال. ويعد هذا المنتدى دليلاً راسخاً على تطور مستوى الأعمال التجارية التي تديرها النساء، ويتجاوز ذلك دورها السابق بمراحل والذي كان مقصوراً على مساهمتها في القطاع الاقتصادي.

من جانبه، أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن المنتدى أتاح لرائدات وسيدات الأعمال الفرصة لتبادل الخبرات والنقاشات، وهو ما يعزز من تمكين المرأة في قطاع الأعمال.

وشكّل المنتدى منصة استثنائية جمعت سيدات الأعمال من مختلف أنحاء الدولة، وأتاحت لهن فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب تقديم نظرة شاملة لمنظومة الأعمال والبنية التحتية للقطاع، فضلاً عن توفيره مساحة لتمكين رائدات الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من تحقيق أهدافهن وتطلعاتهن وتعزيز حضورهن الفاعل في مختلف قطاعات الأعمال.

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