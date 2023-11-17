«سلاح الجو الملكي الأردني» يتسلم أولى مروحيات «بيل 505»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بيل تكسترون إنكورپوريشن» عن تسليم أول خمس مروحيات «بيل Bell 505» من أصل عشر لصالح «سلاح الجو الملكي الأردني»، وتتضمن اتفاقية الشراء الموقعة في 6 يوليو 2022 تسليم المروحيات مع جهاز تدريب على الطيران، وباقة تدريب شاملة مرتكزة على الكومبيوتر، وذلك بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدمة على التحليق بطائرات الهليكوبتر في «كلية الملك حسين الجوية» بالمفرق في الأردن.

وقال باتريك مولاي، نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية الدولية لدى «بيل»: يسرنا في «بيل» إتمام عملية تسليم أولى مروحيات Bell 505 إلى «سلاح الجو الملكي الأردني»، ونحن نتطلع قدماً لتزويد الطلاب العسكريين بأسطول كامل من الطائرات الديناميكية المتطورة تقنياً والتي ستعزز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة.

من جهته قال العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، قائد «سلاح الجو الملكي الأردني»: يسعدنا تسلم أول طائرة Bell 505 من ضمن أسطولنا الجديد، إذ نتطلع لتوفير واحدة من أفضل منصات التدريب لصالح طيارينا، وتشكل عملية التسليم جزءاً من توسعة نطاق عملياتنا في المملكة وتعزيز قدرات «سلاح الجو الملكي الأردني».

يشار إلى أن «سلاح الجو الملكي الأردني» هو واحد من بين العديد من القوى العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، التي تشغل مروحيات Bell 505 باعتبارها خيار التدريب العسكري المتطور المفضل. ضمن هذا السياق تشغل «أكاديمية هورايزن» في دولة الإمارات العربية المتحدة 12 مروحية Bell 505، فيما تسلمت مؤخراً مملكة البحرين ثلاث مروحيات Bell 505، وذلك في أوائل العام 2023، ويجري تشغيل أكثر من 30 مروحية Bell 505 في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. علاوة على هذا تشكل Bell 505 مروحية التدريب العسكرية لدى القوات الجوية في مونتينغرو، وكذلك لدى الجيش والبحرية في جمهورية كوريا.

تُعد Bell 505 مروحية من خمسة مقاعد مصممة لتتمتع بالاعتمادية والفعالية بينما تستخدم أحدث التقنيات المتوفرة للآن، وتحتوي هذه المنصة على باقة إلكترونيات طيران مدمجة بالكامل من نوع Garmin G1000H NXi ومحرك Safran Arrius 2R مع نظام FADEC مزدوج القنوات.

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