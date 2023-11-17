معرض دبي للطيران يختتم فعالياته بصفقات تتجاوز 367 مليار درهم

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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اختتمت، فعاليات الدورة الـ18 من «معرض دبي للطيران 2023»، التي تعد من ضمن أكبر الدورات في تاريخ المعرض من حيث عدد الشركات المشاركة، والصفقات المعلنة التي بلغت أكثر من 100 مليار دولار (367 مليار درهم).

وشهدت فعاليات الدورة الحالية مشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ جمعت الإمارة كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء من العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع، حيث أكدت الدورة الحالية أن صناعة الطيران في دبي تمضي بخطوات ثابتة وطموحة نحو رسم معالم مستقبل أكثر استدامة.

صفقات

وخلال المعرض طلبت ناقلات دبي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» 140 طائرة، بقيمة جاوزت الـ69 مليار دولار، بينما جاوز مجموع الصفقات التجارية أكثر من 367 مليار درهم منها 23.06 صفقة لوزارة الدفاع.

وشكلت النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران، فرصة لاستضافة الشركات من أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي أسهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لا سيما في الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة. ولعب معرض دبي للطيران دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات وأشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ. ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام.

واستحوذت الابتكارات على اهتمام شركات الطيران في المنطقة، الأمر الذي ظهر من خلال إبرام الصفقات والعقود خاصة في قطاع الطيران التجاري، خصوصاً أن الصناعة باتت بحاجة ماسة إلى التركيز أكثر على الابتكارات لمواكبة تطور ونمو قطاع الطيران، الذي بات محركاً أساسياً لعمليات التحول الاقتصادي في المنطقة.

وركز معرض دبي للطيران 2023 على دعم حملة «اصنع في الإمارات»، من خلال توفير منصة مخصصة للشركات العالمية لاستكشاف المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية لكبار المسؤولين التنفيذيين.

وتناولت فعاليات الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، قطاع الفضاء باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام، الأمر الذي جاء بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو استكشاف الفضاء وتعزيز نموه.

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