213 مليار درهم صفقات «طيران الإمارات» لشراء 310 طائرات من بوينغ وإيرباص

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت طيران الإمارات بنجاح أسبوعاً حافلاً في معرض دبي للطيران 2023، حيث أعلنت عن استثمارات ضخمة في أسطولها وقدراتها المستقبلية، وأبرمت شراكات جديدة تعكس ثقتها بالمستقبل.

وتشرفت طيران الإمارات بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جناح طيران الإمارات في اليوم الأول للمعرض، حيث اطلع سموه على أحدث تجربة لموظفي طيران الإمارات.

وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتفقد طائرة الإمارات الإيرباص A380 ذات الدرجات الأربع في العرض الأرضي.

وشهد توقيع طلبية طيران الإمارات من طائرات البوينج في اليوم الأول للمعرض، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، كما زار سمو الشيخ منصور جناح طيران الإمارات في المعرض، وكان في استقباله عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشؤون الدولية.

وتقدمت طيران الإمارات، التي تشغّل حالياً أكبر أسطول من طائرات الركاب ذات الجسم العريض في العالم، بطلبيات جديدة كبيرة لتعزيز أسطولها، ما يدعم خطط النمو المستقبلية، ويتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وبعد تأكيد طلبيتها الجديدة لشراء 90 طائرة بوينج 9-777 و8-777 و5 طائرات 787 بقيمة 52 مليار دولار أميركي، و15 طائرة إضافية من طراز إيرباص A350-900 بقيمة 6 مليارات دولار أميركيباجمالي 58 مليار دولار (213 مليار درهم)، ليرتفع إجمالي سجل طلبيات طيران الإمارات الآن إلى 310 طائرات عريضة البدن. وسوف تواصل الناقلة استلام هذه الطائرات حتى عام 2035.

وأعلنت طيران الإمارات أيضاً عن استثمار بقيمة 950 مليون دولار لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في دبي ورلد سنترال مصممة خصيصاً لدعم أسطول طيران الإمارات ومتطلبات التشغيل حتى أربعينيات القرن الحالي. وسيكون المجمع الهندسي، الذي يقام على مساحة مليون متر مربع، الأكبر والأكثر تطوراً من نوعه الذي تديره أي شركة طيران، ما يعزز البنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي في دبي.

وتأكيداً على أهمية سلسلة القيمة للطيران، أبرمت طيران الإمارات اتفاقيات مهمة مع شركاء جدد وقدامى. ومنحت سلسلة من العقود لشركة سافران بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لتزويد أسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات الإيرباص A350 والبوينج 777X-9 وطائرات البوينج 777-300ER العاملة حالياً، بأحدث جيل من مقاعد سافران. وتشمل العقود، بالإضافة إلى المقاعد الأفضل في فئتها، خدمات حصرية لمعدات المقصورة والعجلات ومكابح الكربون وإصلاحات مكونات جهاز الهبوط والتعديل التحديثي ودعم عمليات الصيانة والإصلاح والعمرات MRO، وبلغ اجماليى العقود 2.7 مليارات دولار (10 مليارات درهم) للمنشأة الهندسية الجديدة في دبي ورلد سنترال واتفاقيات الموردين.

وباعتبارها أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، وقعت طيران الإمارات اتفاقيات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار أميركي لتحسين عمر خدمة الطائرات ذات الطابقين. وتتضمن الاتفاقيات توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرات، وتوريد قطع الغيار وإصلاح المكونات، بالإضافة إلى الدعم الفني لضمان استمرار أسطول طائرات A380 في تلبية معايير طيران الإمارات الصارمة خلال العقد المقبل.

واستقبلت طائرات الإمارات في العرض الأرضي أكثر من 43500 زائر على مدار الأسبوع.

وفي سبيل مواصلة تطوير المواهب الهندسية، وقعت طيران الإمارات والمركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT، الذراع التجارية والتدريبية للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لتوفير حلول تدريبية مخصصة.

وسوف يساهم البرنامج التدريبي، من خلال ضمان وجود مجموعة ثابتة من المتخصصين في مجال الطيران الأكفاء وذوي المهارات العالية، في تعزيز صناعة الطيران في الدولة.

وبهدف تحسين الموثوقية التشغيلية وخفض معدلات التعطل، وقعت طيران الإمارات وبوينج مذكرة تفاهم لضمان استمرار أسطول الناقلة في العمل وفقأعلى المعايير. وتركز مذكرة التفاهم، من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة، على مجالات رئيسية، بما يشمل عمليات فحص الطائرات باستخدام الدرونز، والواقعين الافتراضي والمعزز لتحقيق مزيد من الدقة والفعالية ودخول جيل المستقبل من الصيانة التنبؤية والاستباقية.

وقامت طيران الإمارات و«كوندور» بتفعيل اتفاقية الإنترلاين، ما من شأنه تعزيز اتصال العملاء إلى 70 مساراً تعمل عليها كلتا الناقلتين في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة موحدة.

وتضمنت مشاركة طيران الإمارات في معرض دبي للطيران تصدر العرض الجوي الافتتاحي، والعرض الثابت لأسطول الركاب وطائرات التدريب. كما عرض جناح طيران الإمارات داخل القاعة الرئيسية أحدث ما توصلت إليه تقنية الواقع الممتد ومبتكرات الهجرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. واستقبلت طيران الإمارات آلاف الزوار والمدعوين في جناحها وشاليه الضيافة الأنيق. ولعرض أحدث تجارب الموظفين، أطلقت طيران الإمارات لأول مرة نظام MIRA، الذي يستخدم الواقع الممتد iXR لتدريب الموظفين الجدد.

وعرضت طيران الإمارات على شاشات الفيديو في مقاعد طائرتي الركاب على أرض المعرض، عائلة طائراتها الكاملة، التي لاقت رواجاً كبيراً لدى الزوار. وبالإضافة إلى الإيرباص A380، عرضت الناقلة طائرة البوينج 777-300ER التي غيرت قواعد اللعبة وطائرة إمبراير فينوم 100 التي دخلت الخدمة مؤخراً، كما عرضت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أحدث طائراتها وأكثرها تقدماً، وهي طائرة «دياموند Diamond DA42-VI» التي تسلمتها هذا العام، بالإضافة إلى طائرتها ذات المحرك الواحد «سيروس Cirrus SR 22».

وتواجد إلى جانب الطائرات عدد من مدربي الأكاديمية حيث قدموا معلومات للزوار وردوا على استفساراتهم حول البرنامج التدريبي العالمي المعتمد في الأكاديمية، التي تُعدّ أحدث مرافق طيران الإمارات، والتي تعمل على تلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة الطيران العالمية من الطيارين التجاريين المهرة.

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