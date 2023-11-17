1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 279 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 116 مبايعة للأراضي بقيمة 664.19 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 363.68 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35.4 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24.92 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 294.93 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 11.81 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 12.8 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26.2 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني وأخيرا مبايعة بقيمة 12.3 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 62.84 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 71.03 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 15.29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 158.33 مليون درهم منها 19 رهن أراضي بقيمة 21.96 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 136.37 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 30.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 13.32 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 3.62 مليون درهم.



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