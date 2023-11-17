ثالث أغلى بنتهاوس في العالم .. بيع شقة في دبي بـ 500 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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في صفقة تاريخية، أبرمت شركة بروفيدنت إستيت، مؤخراً صفقة لبيع شقة "كومو ريزيدنسز" بنتهاوس من شركة نخيل مقابل 500 مليون درهم، وبالتالي حصلت شقة البنتهاوس، الواقعة في قلب نخلة جميرا، رسمياً على لقب أغلى بنتهاوس تم بناؤه وبيعه على الإطلاق في دبي.

وتأتي الشقة "كومو ريزيدنسز" بنتهاوس كأغلى شقة في تاريخ سوق دبي، لتحتل الصادرة بدلاً من الشقة التي بيعت في مرسى العرب بقيمة 420 مليون درهم، وجاء في المركز الثالث شقة في بلغاري لايت هاوس بـ 410 ملايين درهم.

علاوة على ذلك، فهي تحتل المرتبة الثالثة بين أغلى بنتهاوس تم بناؤها وبيعها في العالم، وتحتل البنتهاوس D في وان هايد بارك، لندن، بسعر 237 مليون دولار (869 مليون درهم)، المركز الثاني، في حين تحتل بنتهاوس أوديون تاور في موناكو، بسعر 440 مليون دولار (1.6 مليار درهم)، المركز الأول.

تبلغ مساحة "كومو ريزيدنسز" بنتهاوس، 21949 قدماً مربعاً، وهي عبارة عن شقة مترامية الأطراف مكونة من 5 غرف نوم فاخرة، ومن بين عدد لا يحصى من وسائل الراحة، سيستمتع السكان بالوصول الحصري عبر مصعد خاص، ما يضمن الخصوصية والأمان الكاملين، وتم تجهيز البنتهاوس أيضاً بنظام أتمتة منزلي متطور، مما يسمح للمقيمين بالتحكم بسهولة في جوانب مختلفة من بيئتهم.

ربما تكون الميزة الأكثر لفتاً للانتباه في "كومو ريزيدنسز" بنتهاوس هي إطلالتها المذهلة على أفق دبي، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع Como Residences Penthouse في الربع الثالث من عام 2027.

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